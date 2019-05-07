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Жизнь

Радоница 2019: в чем суть и что нельзя делать в этот день

В 2019 году Радоница — 7 мая. Это особый день поминовения усопших, установленный в православной церкви. Рассказываем, в чем суть Радоницы и можно ли в этот день убираться на кладбище, работать и венчаться.

Кладбище. Памятник. Ангел
Кладбище. Памятник. Ангел
СС0

В чем суть Радоницы

Радоницу называют «Пасхой умерших» или Родительским днем. Считается, что это название произошло от слова «радость», пишет «Фома».

Радоница всегда наступает во второй вторник после Пасхи. На Светлой седмице верующие радовались великому празднику и славили Воскресение Христово. А на Радоницу приходит время помянуть усопших и поделиться с ними пасхальной радостью.

На Радоницу принято поминать усопших в церкви и посещать могилы родных. В церкви отмечают, что ходить на кладбище в родительский день — это не самое главное, что нужно сделать. Важнее — помолиться за умерших, которые не могут творить добрые дела и нуждаются в молитвах.

Цветок. Траур. Памятник
Цветок. Траур. Памятник
СС0

Можно ли работать на Радоницу?

Да, работать на Радоницу можно. Это обычный день, в который принято поминать усопших.

Можно ли делать уборку на кладбище на Радоницу?

Да, конечно. Если необходимо навести на могиле порядок, это нужно сделать.

Можно ли венчаться на Радоницу?

По церковным правилам, на Радоницу венчаться нельзя. Дело в том, что этот день всегда выпадает на вторник. А в православной традиции по вторникам венчания не совершают.

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