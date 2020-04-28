Радоница 2020: что нужно и что ни в коем случае нельзя делать в Родительский день

Что такое Радоница?
По-другому Радоницу называют Родительским днем. Считается, что название этого дня происходит от слова «радость».
Он наступает всегда во второй вторник после празднования Пасхи. В первую неделю после великого праздника верующие радовались и славили Воскресение Христово. На Радоницу же время уделяют поминовению усопших и делятся с ним пасхальной радостью.
В этот день все православные ходят в церковь помолиться за усопших предков, а также посещают их могилы.
Что нужно делать на Радоницу?
Обычно в этот день все православные должны уделить время молитве, а также побывать на кладбище у родных и навести там порядок. Отметим, что в связи с пандемией коронавируса в этом году граждан убедительно просят не посещать кладбища в целях профилактики распространения инфекции.
Также традиционно к могилам усопших на Радоницу приглашают священника для того, чтобы он отслужил панихиду.
В этот день нищим раздают еду или же относят ее в храм.
Что нельзя делать на Радоницу?
Нельзя оставлять на могилах крашеные яйца, водку или другую еду. Это считается языческими подношениями.
На Радоницу запрещается венчаться.
Также церковь не рекомендует в этот день предаваться печали и грустить. Но не стоит устраивать на Радоницу шумное гуляние и увлекаться спиртным.