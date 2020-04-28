Радоница 2020: что нужно и что ни в коем случае нельзя делать в Родительский день

В 2020 году Радоница выпадает на 28 апреля. Это день особого поминовения усопших в православной церкви. Рассказываем, что можно и что нельзя делать на Радоницу в 2020 году.

Что такое Радоница?

По-другому Радоницу называют Родительским днем. Считается, что название этого дня происходит от слова «радость».

Он наступает всегда во второй вторник после празднования Пасхи. В первую неделю после великого праздника верующие радовались и славили Воскресение Христово. На Радоницу же время уделяют поминовению усопших и делятся с ним пасхальной радостью.

В этот день все православные ходят в церковь помолиться за усопших предков, а также посещают их могилы.

Что нужно делать на Радоницу?

Обычно в этот день все православные должны уделить время молитве, а также побывать на кладбище у родных и навести там порядок. Отметим, что в связи с пандемией коронавируса в этом году граждан убедительно просят не посещать кладбища в целях профилактики распространения инфекции.

Церковь. Храм. Православие СС0

Также традиционно к могилам усопших на Радоницу приглашают священника для того, чтобы он отслужил панихиду.

В этот день нищим раздают еду или же относят ее в храм.

Что нельзя делать на Радоницу?

Нельзя оставлять на могилах крашеные яйца, водку или другую еду. Это считается языческими подношениями.

На Радоницу запрещается венчаться.

Также церковь не рекомендует в этот день предаваться печали и грустить. Но не стоит устраивать на Радоницу шумное гуляние и увлекаться спиртным.