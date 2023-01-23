Радости зимы познают животные барнаульского зоопарка. Фотоподборка

Пушистому снегу и прохладной погоде радуются животные «Лесной сказки». Они ловят снежинки ртом и катаются по сугробам. Пресс-служба барнаульского зоопарка поделилась красочными фотографиями.

Белый тигр Маяк с удовольствием катается по спине и играет с колесом могучими лапами. Судя по его виду, он абсолютно счастлив.

«Каждый уважающий себя мужчина — немного ребенок. Когда никто не видит. И не нужно этого стесняться», — комментируют сотрудники «Лесной сказки».

Кролики ловят падающие снежинки ртом. В этом году они — главное украшение. Ведь символ 2023 года — черный водяной кролик. Так что тигру они говорят «до свидания».

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Хитрая лиса строит глазки фотографам. За очаровательной мордашкой скрываются совсем не безобидные клыки.

Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» Животные барнаульского зоопарка Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Вот еще подборка животных в снегу.