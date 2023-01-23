Радости зимы познают животные барнаульского зоопарка. Фотоподборка

Белый тигр Маяк с удовольствием катается по спине и играет с колесом могучими лапами. Судя по его виду, он абсолютно счастлив.
«Каждый уважающий себя мужчина — немного ребенок. Когда никто не видит. И не нужно этого стесняться», — комментируют сотрудники «Лесной сказки».
Кролики ловят падающие снежинки ртом. В этом году они — главное украшение. Ведь символ 2023 года — черный водяной кролик. Так что тигру они говорят «до свидания».
Хитрая лиса строит глазки фотографам. За очаровательной мордашкой скрываются совсем не безобидные клыки.
Вот еще подборка животных в снегу.
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