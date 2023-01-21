Толстый камышовый кот из барнаульского зоопарка не гоняется за утками и устойчив к морозу

Камышовые коты абсолютно не боятся воды — плавают себе всласть, ныряют и ловят рыбу. На это более трех тысяч лет назад обратили внимание жители Древнего Египта. Они и приручили кота и стали использовать его для охоты на уток, рассказали в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка».

Но Айко, судя по его суровому взгляду, про уток ничего неизвестно, иронизируют сотрудники.

Ранее камышовый кот из барнаульского зоопарка похудел к лету. А вот морозы его держат «в теле».