21 января
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Жизнь

Толстый камышовый кот из барнаульского зоопарка не гоняется за утками и устойчив к морозу

Камышовый кот Айко из Барнаульского зоопарка известен своим тяжелым взглядом и упитанностью.

Камышовый кот Айко.
Камышовый кот Айко.
vk.com/zoo_22

Камышовые коты абсолютно не боятся воды — плавают себе всласть, ныряют и ловят рыбу. На это более трех тысяч лет назад обратили внимание жители Древнего Египта. Они и приручили кота и стали использовать его для охоты на уток, рассказали в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка».

Но Айко, судя по его суровому взгляду, про уток ничего неизвестно, иронизируют сотрудники.

Ранее камышовый кот из барнаульского зоопарка похудел к лету. А вот морозы его держат «в теле».

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