19 января
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Жизнь

Муфлонам не страшны суровые морозы, рассказали в барнаульском зоопарке

Взрослый муфлон зимой совершенно спокойно выдерживает температуру в -50 градусов, говорится в паблике зоопарка «Лесная сказка». Так что животным спокойно живется в Барнауле.

Муфлоны в барнаульском зоопарке.
Муфлоны в барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo_22

Но молодняк в течение первого года жизни менее морозостойкий, поэтому муфлоны держатся плотным стадом. В центре — молодые особи.

Так вот, температура внутри такой дружной компании редко опускается ниже -15 градусов. И находчивые животные комфортно проживают даже самые лютые зимы.

В 2017 году в Барнаульском зоопарке появились маленькие муфлоны.

Муфлон — ближайший родственник домашней овцы, происходит из рода баранов, живет в горах.

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