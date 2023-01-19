Муфлонам не страшны суровые морозы, рассказали в барнаульском зоопарке

Но молодняк в течение первого года жизни менее морозостойкий, поэтому муфлоны держатся плотным стадом. В центре — молодые особи.
Так вот, температура внутри такой дружной компании редко опускается ниже -15 градусов. И находчивые животные комфортно проживают даже самые лютые зимы.
В 2017 году в Барнаульском зоопарке появились маленькие муфлоны.
Муфлон — ближайший родственник домашней овцы, происходит из рода баранов, живет в горах.
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