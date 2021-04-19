В Барнаульском зоопарке родился муфлончик

В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» родился муфлон. Гости зверинца уже могут посмотреть на малыша вместе с мамой.

«Неделю назад на свет появился маленький муфлончик. Самые зоркие и внимательные гости уже могут увидеть его рядом с мамочкой», — пишут 19 апреля в официальной группе «Лесной сказки».

Муфлон — ближайший родственник домашней овцы, происходит из рода баранов, живет в горах.

Также в зоопарке похвастались еще одним пополнением — нубийским козленком Чоки.

«Этому красавчик всего месяц, а он уже очень активный и любвеобильный. Больше всего любит, когда его берут на ручки. А если не берут, то забирается сам», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Ранее в «Лесной сказке» за 30 часов три козочки принесли пять козлят.