19 апреля -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнаульском зоопарке родился муфлончик

В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» родился муфлон. Гости зверинца уже могут посмотреть на малыша вместе с мамой.

В Барнаульском зоопарке родился муфлон.
В Барнаульском зоопарке родился муфлон.
vk.com/zoo_22

«Неделю назад на свет появился маленький муфлончик. Самые зоркие и внимательные гости уже могут увидеть его рядом с мамочкой», — пишут 19 апреля в официальной группе «Лесной сказки».

Муфлон — ближайший родственник домашней овцы, происходит из рода баранов, живет в горах.

Также в зоопарке похвастались еще одним пополнением — нубийским козленком Чоки.

«Этому красавчик всего месяц, а он уже очень активный и любвеобильный. Больше всего любит, когда его берут на ручки. А если не берут, то забирается сам», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Ранее в «Лесной сказке» за 30 часов три козочки принесли пять козлят.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость