Весна, любовь и звери: в Барнаульском зоопарке рассказали о «сладких парочках», малышах и других питомцах. Фоторепортаж altapress.ru

Барнаульский зоопарк «Лесная сказка» проснулся после холодной зимы. Весенний сезон в разгаре. Под лучи теплого солнца выбрались даже самые ленивые сони, а еще — маленькие питомцы зоопарка. Влюбленные парочки нежатся на солнце, но есть и те, кому до сих пор не везет в личной жизни. Кого поразили стрелы Амура, кто получил звание лучшего отца и какой он, маленький детеныш суриката — в репортаже altapress.ru.

Галантность и трогательная забота

В «Лесной сказке» сложилась не одна пара. Многие звериные союзы хорошо известны завсегдатаям семейного, как его называют сами горожане, зоопарка.

Нас встречает настоящая сладкая парочка волков — Буч и Тайга. Судьбы животных сплелись, когда одинокому Бучу привезли красавицу Тайгу. Волчицу забрали правоохранители из частных рук владельца, планировавшего перепродать животное, что не приветствуется законом. Так хищница не только обрела дом, но и обзавелась надежным партнером.

Как отмечают в зоопарке, Буч повел себя крайне галантно. Он уступил волчице свое логово и дал время освоиться. Дело было зимой. Первую ночь волк провел на снегу, чтобы уставшая Тайга могла спокойно отдохнуть. Волчица наградила кавалера искренней благодарностью и своей любовью.

Сейчас это одна из самых трогательных пар «Лесной сказки». Теперь каждый год семья приносит потомство. Многие замечают, что Буч, несмотря на свой строгий вид, порой ведет себя как типичный подкаблучник.

Скромный папа-кенгуру и еноты-«гопники»

Идем к семье кенгуру. Сейчас вместе с родителями в вольере живет и подросший малыш. Папа по имени Чоки отличается особой стеснительностью и практически сразу ретируется в оборудованный домик. Тогда как мама с маленькой девочкой-кенгуренком с интересом разглядывают пришедших гостей.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

А вот пара канадских пум Кнопка и Рони переживают кризис в отношениях. Животные жили душа в душу и регулярно приносили малышей, но между ними, как говорится, какая-то кошка пробежала. Рони явно чем-то задел Кнопку, и сейчас красавица пума держит кавалера на расстоянии.

Мы подходим к большой клетке. Кнопка отдыхает на одной из перекладин. Заинтересованный Рони выходит к гостям из убежища, что тут же вызывает реакцию партнерши. Она скалит зубы, шипит и рычит. В зоопарке уверены, что кризис временный и скоро пумы помирятся.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Далее знакомимся с большим семейством енотов. Это любопытные и активные звери. Весна для них — повод проявить все грани своего неугомонного характера. Рядом с ними лучше держать ухо востро, в любой момент зверьки могут опустошить даже надежно закрытые карманы.

Сейчас в «Лесной сказке» шесть енотов. После того, как расформировали контактные зоопарки, к двум уже жившим на тот момент животным поселили еще четырех мохнатых «гопников». Питомцы быстро начали друг друга учить «хорошим» манерам. Сейчас они живут дружно, приводя в восторг посетителей.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Некоторые люди пытаются содержать енотов в домашних условиях. Специалисты Барнаульского зоопарка предупреждают: это ошибка. Гиперактивный енот способен в мгновение ока «разгромить» квартиру. В то же время животное отличается тонкой душевной организацией: если не дать ему потрогать то, что его заинтересовало, енот может впасть в депрессию и даже умереть. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Соломон и его родители

Понежиться на весеннем солнце вышли и другие представители семейства кошачьих — чета львов Ая и Алтай, а также их полугодовалый львенок Соломон. Пока мама с сыном вальяжно отдыхают, отец семейства прохаживается рядом, оберегая их покой.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Брат львенка уехал в Челябинский зоопарк. Там он влюбил в себя практически всех — от сотрудников до посетителей. А у Соломона уже «проклевывается» львиная грива.

Сложно остаться равнодушным к трогательной паре леопардов — Сильве и Маврику. В прошлом году в кошачьем семействе появились две девочки. Пока дети были совсем маленькими, ими занималась мама, а вот когда они подросли, в дело вступил ее партнер. Маврик оказался очень заботливым и любящим отцом. Он не спускал с детей глаз, опекал их и играл с детенышами.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Еще одна сладкая парочка — тигры Багира и Шерхан. Зима позади, поэтому животные активно линяют, что нередко становится поводом для беспокойства для посетителей. В зоопарке успокаивают — весной большинство животных меняет «шубы», что не всегда смотрится презентабельно. Но это совершенно естественный процесс.

Кстати, фигура Багиры тоже немного изменилась. Что это — полнота после зимы или признаки того, что дама в «положении» — пока сказать трудно. Но в «Лесной сказке» надеются, что полосатая хищница принесет еще потомство.

«Дети зоопарковые»

Вдруг внимание животных что-то привлекает — к нам идет директор зоопарка Сергей Писарев. Тигры увидели его еще издалека и как домашние кошки с нетерпением трутся о прутья.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Писарев ведет нас к маленьким обитателям «Лесной сказки» — сурикатам. Зимой здесь появился на свет новый питомец по имени Бусинка. Его выносят к нам. Малыш сначала пугается, но быстро успокаивается в руках Писарева. «Дите зоопарковое», как его называет директор, родилось три месяца назад.

Сергей Писарев и Буся. Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Сергей Писарев и Буся. Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Сергей Писарев и Марта. Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Малышка Марта — нубийская коза. Она уже привыкла к общению с людьми, поэтому почти не боится ни гостей, ни фотоаппарата. Наоборот, проявляет большое любопытство. Для того чтобы животное не ранилось, девочку избавили от опасных рожек.

Любви все возрасты покорны

Не менее уникальна история бенгальских тигров Маяка и Фифы. У животных большая разница в возрасте. Сначала опытная тигрица, приехавшая из расформированного Демидовского цирка, не воспринимала серьезно молодого тигра-«дуреху» и даже частенько его «прессовала». Отношения не клеились.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова. Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Но Маяк со временем возмужал. Фифа все же разглядела в нем настоящего мужчину. Сейчас животные воркуют и нежатся, чем приводят гостей зоопарка в восторг.

Весне — дорогу

Сотрудники зоопарка отмечают, что для животных весна — не только солнце и тепло, но и еще и множество долгожданных гостей. В холодные месяцы, когда поток немного уменьшается, звери скучают по вниманию горожан. Сейчас они очень радуются посетителям.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

«Многие животные социализированы. Во время пандемии, когда пришлось закрыть зоопарк для посещения, многие говорили: животные хотя бы отдохнут. Ничего подобного. Наши питомцы, наоборот, очень скучали. И когда мы открыли ворота для посетителей, питомцы были очень рады людям. Мы даже наблюдали картину, когда они буквально тянулись к пришедшим гостям. Животным не хватало общения», — рассказал Сергей Писарев.

Сергей Писарев отметил: зима была мягкая и снежная. Животные легко перенесли холодные месяцы, и сейчас все питомцы «Лесной сказки» с удовольствием гуляют на свежем воздухе.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

«Вчера я наблюдал, как наша зебра кругами носилась по остаткам снега в вольере. Все рады весне. Настроение у животных прекрасно», — с удовольствием отметил Писарев.

Что касается сложившейся ситуации в России и мире, то директор зоопарка настроен оптимистично. «Лесную сказку» поддержали в пандемию, причем не только власти, но и горожане. И сейчас зоопарк наверняка тоже не останется один на один перед лицом возможных проблем.

Сергей Писарев. Анна Зайкова.

«Уверен, что все будет хорошо. Мы готовы ко всему и планируем развиваться дальше. Сейчас хотим построить на новой территории дополнительные вольеры для новых питомцев. На просьбу помочь в этом непростом деле уже откликнулся ряд директоров барнаульских заводов. Мы хотим пополнить семью зоопарка росомахой, снежной козой, козерогом и т. д. А еще мы ждем пополнения тигров Маяка и Фифы, Шерхана и Багиры», — поделился планами Писарев.

Питомцы Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Апрель 2022 года. Анна Зайкова.

Говоря о пополнении, директор «Лесной сказки» ведет нас в розарий. Здесь уже распускаются крокусы и тюльпаны. Когда закончится весеннее цветение, их сменят розы. Барнаульский зоопарк проснулся и готов радовать гостей.