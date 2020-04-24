Рамадан 2020: что можно и что ни в коем случае нельзя делать в пост

В 2020 году Рамадан начинается в ночь на 24 апреля и продлится до 23 мая. Этот месяц у мусульман считается священным. Он посвящен посту и духовному воздержанию. Рассказываем, что можно и нельзя делать в Рамадан.

Рамадан в 2020 году

Каждый год даты священного месяца меняются. В 2020 году он начнется вечером 23 апреля. Рамадан является десятым месяцем исламского календаря. Лунный год наступает ежегодно на 10−11 дней раньше, так как он короче солнечного.

Рамадан может начинаться в разных мусульманских странах в разное время. Это зависит от способов астрономического вычисления или от наблюдения за фазами Луны.

Что можно делать в Рамадан?

Верующие в Рамадан читаю Коран и уделяют много времени благотворительности, а также благочестивым размышлениям.

Мечеть. Ислам ССО

Во время Рамадана к пяти традиционным намазам (молитвам) добавляется еще один.

Рамадан можно и не соблюдать. Но это касается только беременных и кормящих женщин, пожилых, несовершеннолетних и больных. Кстати, под больными понимают не только физически больных, но и людей с душевными расстройствами.

Также отказаться от поста могут путники, которые находятся в длительном путешествии. Но при одном условии. По возвращению домой они обязаны восполнить все пропущенные дни поста.

Мечеть. Ислам ССО

Как и в любое другое время, в Рамадан люди работают, учатся и воспитывают детей. Но в некоторых местах по случаю поста местные власти вводят сокращенный рабочий день.

Что нельзя делать в Рамадан?

Во время Рамадана нельзя есть. Мусульмане от рассвета до заката полностью отказываются от любой пищи, а также от воды.

Также в священный месяц запрещается курить и прелюбодействовать. Запрещено и принимать лекарства. Кроме как с помощью уколов.