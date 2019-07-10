«Рапс обработали три-четыре раза»: продавец агрохимикатов прокомментировал гибель пчел на Алтае

По словам Вытоптова, фермерам пришлось бороться за урожай, потому что в этом году вредитель капустная моль проявил особую активность.
Фермеры должны были оповещать об обработке полей пчеловодов. Анатолий Вытоптов предполагает, что объявление могло быть размещено только перед первым опрыскиванием, а их было несколько.
При этом эксперт подтверждает, что на рынке есть некачественные агрохимикаты, например, от китайских поставщиков. Действующие вещества в них могут быть те же самые, что и в продуктах благонадежных производителей. Однако период их полураспада и распада значительно дольше — может достигать шести месяцев.
«Некоторые сельхозпроизводители грешат использованием таких средств», — говорит предприниматель.
Анатолий Вытоптов поддерживает мнение, что необходимо отказываться от слишком сильных агрохимикатов первого класса опасности для насекомых и переходить на биопрепараты. По его словам, этот рынок сейчас находится в стадии развития, но эффективные средства уже существуют.
Напомним, в начале июля в Алтайском крае произошла массовая гибель пчел, они отравились во время опыления полей, которые обработали ядохимикатами от вредителей.
Председатель Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан предположил, что ситуация могла быть связана с тем, что на российский рынок попал очень сильный ядохимикат, ведь пчелы погибли примерно в 30 регионах страны.