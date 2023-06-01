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Жизнь

Расчехляем кондиционеры: специалисты предупредили об аномальной жаре и штормпрогнозе

Лето в Алтайском крае настало именно 1 июня. Как и ожидалось. И на смену затяжной прохладе пришла настоящая жаркая погода. Хоть и со своими нюансами.

Лето. Жара. Коктейль.
Лето. Жара. Коктейль.
СС0

Так, ранним утром в регионе прогнозируют туман, особенно в восточных районах. Дневная температура составит плюс 30 градусов. Но в предгорьях чуть прохладнее.

В Барнауле температура воздуха составит плюс 27 градусов. Преимущественно, без осадков.

В регионе объявлено до 7 июня штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой — местами температура воздуха составит плюс 35 градусов и выше. Сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности.

Ранее о рекордных сюрпризах лета рассказали синоптики.

Прогноз на летний период составили на основе анализа данных со спутников и климатических показателей за последние годы.

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