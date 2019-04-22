«Расчетливый еврейский мальчик»: барнаулец рассказал, как выступал на одной сцене с Зеленским

Участник КВН-команды «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев рассказал НДН. инфо, как познакомился и выступал на одной сцене с Владимиром Зеленским, кандидатом в президенты Украины. По словам Гасаева, Владимир хорошо танцевал и производил впечатление расчетливого человека.

По словам Виталия Гасаева, игроки в КВН на всю жизнь остаются друзьями. Он познакомился с Зеленским в 1999 году на Кипре, во время летнего Суперкубка. Зеленского взяли в массовку в команду «Запорожье-Кривой Рог-Транзит».

«Зеленский на сцене в тот раз ничего не говорил — только танцевал. Кстати, неплохо», — вспоминает Гасаев. Затем в разные года они еще несколько раз встречались на различных мероприятиях.

«Володя мне казался хорошим, расчетливым еврейским мальчиком. Зря, конечно, он подался в политику. Артистам нельзя туда ходить», — сказал Гасаев.

Артист рассказал, что Зеленский с командой «95 квартал» приезжал в Барнаул, Новосибирск и Томск. По словам Гасаева, в Сибири Зеленскому понравилось.

Напомним, Владимир Зеленский лидирует с 73,09% голосов избирателей после обработки Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Украины 80% электронных протоколов (данные на утро 22 апреля).

Что известно о Гасаеве

Российский певец и участник команды КВН Виталий Гасаев родом из Барнаула. Он учился в Алтайском государственном техническом университете. С 1996 года — участник КВН-команды «Дети лейтенанта Шмидта». По данным НДН. инфо, сейчас Гасаев живет в Барнауле.