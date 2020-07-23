Раскольников онлайн. Как «Крепостной театр» осваивает новые пространства и технологии в Барнауле

«Крепостной театр» в Барнауле переехал на новое место. Ковидная самоизоляция позволила не спеша закончить ремонт. Художественный руководитель театра Александр Савин рассказал, как готовится к открытию, чем вдохновлялся на новом месте и что увидит зритель в сезоне, который, все надеются, скоро наступит.

Шикарное место

Переезд был нужен, потому что на прежнем месте стало тесно: актерские группы на репетициях мешали друг другу и негде было хранить реквизит. Теперь «Крепостной театр» располагается в шикарном полуподвале площадью 350 кв метров на улице Кирова, 51-а, там, где раньше был бар «Лентяй», стриптиз-клуб «Масон» и мужское заведение с сомнительной репутацией «Барсук».

«Мы посмотрели около 15 площадок и в итоге нашли это место. Ремонт закончили в 20-х числах марта, и успели перевезти все вещи точно в тот день, когда началась самоизоляция, — говорит Савин. — Но это даже на руку было. Мы хотели открыться уже в апреле, но это было бы впопыхах, а так у нас было время доделать все мелочи».

Ремонт в новом помещении «Крепостного театра». vk.com/krepostnoi_teatr. Ремонт в новом помещении «Крепостного театра». vk.com/krepostnoi_teatr. Ремонт в новом помещении «Крепостного театра». vk.com/krepostnoi_teatr. Ремонт в новом помещении «Крепостного театра». vk.com/krepostnoi_teatr.

В помещении пришлось переделать и перекрасить почти все. Теперь в театре есть отдельные комнаты под музыкальную и детскую студии, танцевальный класс, гримерку и костюмерную. И, что главное, большой зрительный зал с «фантастической», по выражению Савина, акустикой и 126 полноценными местами вместо самодельных ярусов.

Не обошлось без казусов. Когда поставили дверь в музыкальную студию, оказалось, что через нее невозможно втащить фортепьяно. Так что пришлось вырезать вход и разломать стену. Теперь театр продает отличную межкомнатную дверь.

Сцена глубиной 6 метров и длинной 15 метров позволяет ставить как большие спектакли, так и проводить музыкальные вечера, КВН, Stand-Up и прочее.

Александр Савин говорит, что уже есть договоренности с барнаульскими артистами в разных жанрах на предстоящий сезон. Пока «Крепостной театр» ждет, когда наладится эпидемиеская обстановка, актеры не теряют времени даром и работают онлайн.

Крепостной театр. Анна Зайкова.

Театр онлайн

«Мы нашли интересные ходы в этом жанре онлайн-театра, — говорит Савин. — Меня вдохновил сериал Александра Молочникова „Беезумие“. Он как раз о том, как актеры вынуждены репетировать спектакль каждый сидя у себя дома».

Началось все небольшого тренинга, где на экране компьютера было три «окна» — режиссер, Раскольников и Старуха-процентщица. Актер дома обустраивает себе «сцену» с декорациями и входит в образ героя. То же делает актриса. Зритель видит параллельно две локации.

В конце герой убивает старуху топором через «окно» на мониторе. Для этого пришлось использовать анимационные техники и монтажные трюки, которые отлично дополнили живую актерскую игру. «У нас там даже кровища была, все как у Тарантино прям», — смеется худрук.

Процентщицу сыграла Ольга Лихачева, участница проекта «Большая сцена». Савин называет ее «народным самородком». А роль Раскольникова исполнил барнаульский поэт Никита Лукин.

Потом в «Крепостной театр» набирали актеров для конкретных постановок. Горожане, которые на самоизоляции уже «в десятый раз убрались в квартире, собрали все пазлы, перечитали книги и состав хлопьев», активно включились в процесс. Для репетиций практически не нужно было вставать с дивана.

За время карантина «Крепостной театр» сделал пять онлайн-спектаклей: «Декамерон»; постановка по биографии Лили Брик; «Осторожно, женщины» по современной пьесе Андрея Курейчика; «Глазами клоуна», который два года назад ставил актер Алексей Хорьков на «Спичке»; «Беда от нежного сердца», которым занимался артист музыкального театра Арсен Митичашвили.

По сути это полноценные фильмы, только в «ковидном» экспериментальном формате. Актеры и режиссеры, занимаясь онлайн-постановками, сразу думали, как бы все действо смотрелось на живой сцене, так что все спектакли будут «перенесены» в оффлайн сразу после того, как театру разрешат открыться. Конечно, в другом, адаптированном, варианте.

Также «Крепостной театр» начал производство детского спектакля «Золотой цыпленок», который будут показывать утром по воскресеньям.

Крепостной театр. Анна Зайкова.

Профессионалы и любители

Александр Савин признается, что давно мечтал совместить любительский и профессиональный театр на одной сцене, и, по его выражению, эта идея работает отлично. Среди актеров «Крепостного» есть профессионалы из государственных театров края, а есть психологи, художники, бизнесмены, социологи — люди самых разных специальностей. В спектаклях, которые сейчас готовятся, заняты около 30 человек.

Для любителей это возможность прикоснуться к профессиональному театру, а для профессионалов — убедиться, что любители выглядят ничуть не хуже.

«Меня будоражит тема тщеславия профессиональных артистов, — рассказывает Савин. — Даже в нашем маленьком городке у людей почему-то нимб вырастает. Вот прям звезды. Ах, я занимаюсь творчеством! Не хочется говорить банальностями, но вот это „люби искусство в себе, а не себя в искусстве“ все-таки должно работать. А у многих не получается».

Крепостной театр. Анна Зайкова.

Александр Савин считает, что если на сцене люди разговаривают о каких-то важных вещах, и это «попадает» в зрителя, то ему не важно, артист по образованию перед ним или нет. Худрук «Крепостного» напомнил, что многие звезды светского кино — Фаина Раневская, Юрий Никулин, Иннокентий Смоктуновский, Татьяна Пельтцер — не имели актерских «корочек» и занимались лишь в театральных студиях.

Люди, которые работают в «Крепостном театре» уже три года, ни в чем не уступают профессионалам. Присоединиться к труппе по-прежнему может любой желающий и в любое время.

Савин уверен, что абсолютно из любого человека можно сделать артиста, просто с кем-то придется поработать больше.

Крепостной театр. Анна Зайкова.

Что будет на открытии

«Когда мы услышали, что в Москве с 1 августа открывают театры, подумали: „Оп-па! Вот оно наконец-то!“, — отмечает Александр Савин. — Но не тут-то было. Это только до Москвы. Сказали, что самое раннее для нас время открытия — только сентябрь».

Пока артисты «Крепостного» ждут «стартового выстрела», уже готовится сценарий официального открытия. Планируется, что все, кто когда-либо был заняты в спектаклях театра совершат шествие от пл. Октября до ул. Кирова.

Александр Савин обещает, что на сцене покажут, что такое «Крепостной театр», установят веселые фотозоны и будет много музыки. Театр подумал и о жителях близлежащих домов, которые уже натерпелись неудобств от предыдущих заведений: для них планируют выделить отдельные пригласительные.