Расписание электричек 8 и 9 марта изменится в Алтайском крае

Четыре электрички 8 марта курсировать не будут:
- № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56),
- № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45),
- № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36),
- № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:48, прибытие в 8:25).
Один поезд добавят в расписание 8 марта:
- № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
9 марта отменят один поезд:
- № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55)
и назначат другой:
- № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие 6:55).
Расписание остальных поездов остается без изменений.
Ранее корреспонденты altapress.ru путешествовали на поезде и доехали до Монголии.