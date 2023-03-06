6 марта
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Жизнь

Расписание электричек 8 и 9 марта изменится в Алтайском крае

На выходные в честь Международного женского дня в Алтайском крае изменят график движения пригородных электропоездов, сообщает «Алтай-Пригород».

Пригородный электропоезд, электричка
Пригородный электропоезд, электричка
altairegion22.ru

Четыре электрички 8 марта курсировать не будут:

  • № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56),
  • № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45),
  • № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36),
  • № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:48, прибытие в 8:25).

Один поезд добавят в расписание 8 марта:

  • № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

9 марта отменят один поезд:

  • № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55)

и назначат другой:

  • № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие 6:55).

Расписание остальных поездов остается без изменений.

Ранее корреспонденты altapress.ru путешествовали на поезде и доехали до Монголии.

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