Расписание электричек изменилось из-за майских праздников в Алтайском крае

В связи с праздничными днями в мае в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

С 1 по 10 мая отменяются четыре поезда:

№ 6021 сообщением Озерки — Барнаул ( отправление 4:34 , прибытие в 5:56),

отправление 4:34 прибытие в 5:56), № 6101 сообщением Депо — Барнаул ( отправление в 7:06 , прибытие в 7:45),

отправление в 7:06 прибытие в 7:45), № 6020 сообщением Барнаул — Красный Боец ( отправление в 18:36 , прибытие в 20:36),

отправление в 18:36 прибытие в 20:36), № 7105 сообщением Заринская — Барнаул ( отправление в 6:50 , прибытие в 8:25).

С 1 по 10 мая назначаются поезда:

№ 6127 сообщением Барнаул — Алейская ( отправление в 10:41 , прибытие в 13:21),

отправление в 10:41 прибытие в 13:21), № 6128 сообщением Алейская — Барнаул ( отправление в 16:45 , прибытие в 19:34).

Кроме того, 3, 4 и 10 мая отменяется электропоезд № 6776/6775 сообщением Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55) и назначается № 6001 сообщением Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

4 мая отменяются поезда:

№ 6382 сообщением Барнаул — Овчинниково ( отправление в 8:12 , прибытие в 10:18),

отправление в 8:12 прибытие в 10:18), № 6381 сообщением Овчинниково — Барнаул ( отправление в 13:42 , прибытие в 15:35).

4 мая назначаются поезда:

№ 6384 сообщением Барнаул — Овчинниково ( отправление в 8:12 , прибытие в 10:18),

отправление в 8:12 прибытие в 10:18), № 6383 сообщением Овчинниково — Барнаул ( отправление в 16:06 , прибытие в 18:00),

отправление в 16:06 прибытие в 18:00), № 6386 сообщением Барнаул — Баюново ( отправление в 9:27 , прибытие в 10:44),

отправление в 9:27 прибытие в 10:44), № 6385 сообщением Баюново — Барнаул ( отправление в 14:20 , прибытие в 15:35).

4 и 7 мая назначаются поезда:

№ 6224 сообщением Барнаул — Заринская ( отправление в 8:31 , прибытие в 10:35),

отправление в 8:31 прибытие в 10:35), № 6227 сообщением Заринская — Барнаул ( отправление в 14:40 , прибытие в 16:47).

6 мая назначаются пригородные поезда:

№ 6111 сообщением Барнаул — Ребриха ( отправление в 9:04 , прибытие в 12:06),

отправление в 9:04 прибытие в 12:06), № 6112 сообщением Ребриха — Барнаул ( отправление в 13:38 , прибытие в 16:36).

11 мая отменяется электропоезд № 6001 сообщением Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55) и назначается № 6776/6775 сообщением Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.

Информацию уточнить можно по телефону +7 (3852)29−21−68, а также в пригородных билетных кассах.