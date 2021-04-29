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Жизнь

Расписание электричек изменилось из-за майских праздников в Алтайском крае

В связи с праздничными днями в мае в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Электрички.
Электрички.
http://mintrans22.ru/

С 1 по 10 мая отменяются четыре поезда:

  • № 6021 сообщением Озерки — Барнаул (отправление 4:34, прибытие в 5:56),
  • № 6101 сообщением Депо — Барнаул (отправление в 7:06, прибытие в 7:45),
  • № 6020 сообщением Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36),
  • № 7105 сообщением Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25).

С 1 по 10 мая назначаются поезда:

  • № 6127 сообщением Барнаул — Алейская (отправление в 10:41, прибытие в 13:21),
  • № 6128 сообщением Алейская — Барнаул (отправление в 16:45, прибытие в 19:34).

Кроме того, 3, 4 и 10 мая отменяется электропоезд № 6776/6775 сообщением Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55) и назначается № 6001 сообщением Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

4 мая отменяются поезда:

  • № 6382 сообщением Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18),
  • № 6381 сообщением Овчинниково — Барнаул (отправление в 13:42, прибытие в 15:35).

4 мая назначаются поезда:

  • № 6384 сообщением Барнаул — Овчинниково (отправление в 8:12, прибытие в 10:18),
  • № 6383 сообщением Овчинниково — Барнаул (отправление в 16:06, прибытие в 18:00),
  • № 6386 сообщением Барнаул — Баюново (отправление в 9:27, прибытие в 10:44),
  • № 6385 сообщением Баюново — Барнаул (отправление в 14:20, прибытие в 15:35).

4 и 7 мая назначаются поезда:

  • № 6224 сообщением Барнаул — Заринская (отправление в 8:31, прибытие в 10:35),
  • № 6227 сообщением Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

6 мая назначаются пригородные поезда:

  • № 6111 сообщением Барнаул — Ребриха (отправление в 9:04, прибытие в 12:06),
  • № 6112 сообщением Ребриха — Барнаул (отправление в 13:38, прибытие в 16:36).

11 мая отменяется электропоезд № 6001 сообщением Озерки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55) и назначается № 6776/6775 сообщением Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

Расписание остальных пригородных поездов остается без изменений.

Информацию уточнить можно по телефону +7 (3852)29−21−68, а также в пригородных билетных кассах.

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