Распустились ли цветы и как проходит открытие фестиваля «Цветение маральника»

В текущем году, в отличие от прошлого, маральник зацвел на фестивале.

В прошлом году участники фестиваля «Цветения маральника» проявляли изобретательность: они украшали себя искусственными цветами и надевали розовую одежду. Многие из них повязывали на голову, шляпы и шею главный яркий атрибут фестиваля — платок.

Фестиваль "Цветение маральника", 2023. Ирина Пергаева Фестиваль "Цветение маральника", 2023. Ирина Пергаева Фестиваль "Цветение маральника", 2023. Ирина Пергаева Фестиваль "Цветение маральника", 2023. Ирина Пергаева Фестиваль "Цветение маральника", 2023. Ирина Пергаева Фестиваль "Цветение маральника", 2023. Ирина Пергаева

А вот как проходит открытие фестиваля в текущем году.

Все гости собрались в ожидании яркого праздника.

Ранее сообщалось, что на Алтае расцвел маральник.

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