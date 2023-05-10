Распустившиеся листья и первые городские цветы порадовали барнаульцев

Жители Барнаула запечатлели первые в этом году распустившиеся листья и яркие тюльпаны.

Весна на этот раз пришла поздно, но оттого барнаульцев сильнее радуют наконец распустившаяся зелень и красивые цветы. Кадрами поделился Игорь Шиповалов.

Горожане уже делали фотографии цветущих деревьев на прогулке, но тогда листья еще не раскрылись полностью. Теперь же Барнаул позеленел буквально за сутки. На это обратили внимание в Telegram-канале "Дружный район".

"Кроны деревьев стали густыми и зелеными. Как будто во всем проснулась жизнь", - пишут жители города.

Ранее кадрами природы после погодных качелей поделились в алтайском заповеднике. Массово зацвели ветреница алтайская, кандык, медуница и хохлатка, а также маральник. А на Телецкое озеро прилетели кряквы, гоголь и большой крохаль.