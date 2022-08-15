Расслабьтесь, не спешите. Барнаульский астропсихолог рассказала, что стоит ожидать от недели

Altapress.ru пообщался с барнаульским астропсихологом Светланой Черемисиной. Она рассказала о связи знаков зодиака с событиями текущей недели.

Светлана Черемисина объявила неделю сложной для начальства, поэтому советует ограничить с ним общение. При чем это же правило касается и выяснения отношений со старшими.

«Звездный час станет ближе»

Начнем с самого приятного — темы отдыха. Светлана Черемисина советует Тельцам не истязать себя рискованными физическими нагрузками, а заняться кулинарией. Девам рекомендует избегать жестких графиков и дедлайнов, а львам и вовсе взять отпуск. В общем — эта тройка знаков должна максимально расслабиться.

По словам специалиста, достигли спокойствия Скорпионы. «Может быть, даже захотят общения с людьми, — улыбается астролог. — Главное сейчас не накручивать самих себя. Тогда и звездный час на работе станет ближе».

Дзен ждет Козерогов и во внутреннем мире, и дома. Кстати, о нем — тема ремонта и переезда снова захватит ум этого знака, отмечает астропсихолог. Водолеям проблем «какие выбрать обои» тоже не избежать. Возможно, они также захотят приобрести авто.

«Не раздавайте обещания»

Близнецам Светлана Черемисина советует заняться развитием сценического и ораторского мастерства или отправиться на фотосессию. «А вот обещаний и денег направо и налево раздавать не нужно. Лучше угощайте окружение чем-нибудь вкусненьким», — добавила она.

Новые начинания в будущем ждут Рыб. При этом им рекомендуют не завязывать войну с детьми.

Что касается работы. Новые горизонты откроются Ракам — главное не бояться делиться сумасшедшими идеями. При этом важных решений специалист советует не принимать. Весов также просят не спешить и не гнаться за результатами, в противном случае они не смогут реализовать профессиональные желания.

«Стрельцам нужен творческий подход в работе, — говорит Светлана Черемисина. — А вот на личном фронте не идите в атаку: оставьте детей и родственников партнера в покое».

Завершила свой рассказ астропсихолог на теме финансов: «Овны заинтересуются инвестициями и накоплениями. Запомните: успех зависит от того, что и как вы говорите».