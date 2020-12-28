Присяжные вынесли приговор расстрелявшему призывников с Алтая солдату

Суд присяжных признал виновным в убийстве солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкалье в 2019 года, сообщает ТАСС. При этом, по мнению присяжных, военнослужащий заслуживает снисхождения.

Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев. Это произошло в войсковой части № 54160 в закрытом поселке Горный 25 октября прошлого года.

В результате инцидента погибли восемь человек, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК). В октябре семь потерпевших заявили к Шамсутдинову иски на сумму 36,73 млн руб.

Потерпевших по делу десять: восемь погибших и двое раненых. Иски заявили семь человек: пятеро заявили по 3 млн руб., жена (старшего лейтенанта) Пьянкова заявила 5 млн руб., и жена (капитана) Евсеева заявила 16,73 млн.

Согласно показаниям Шамсутдинова, Пьянков издевался над ним, не давал спать, заставляя всю ночь учить устав, и пытался окунуть его головой в унитаз. На вопрос жены Пьянкова, зачем он убил ее мужа, обвиняемый сказал, что не может ответить.

Расправа над сослуживцами произошла в воинской части в Забайкалье 25 октября 2019 года. Среди жертв оказались трое уроженцев Алтайского края.