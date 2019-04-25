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25 апреля
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Жизнь

«Растет в арифметической прогрессии». Отец Марии Бутиной назвал размер долга дочери перед адвокатами

Долг перед адвокатами уроженки Барнаула Марии Бутиной, которая находится в американской тюрьме, уже превысил 50 миллионов рублей. Об этом РИА Новости рассказал отец девушки Валерий Бутин.

Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным.
Мария Бутина с отцом Валерием Бутиным.
Личная страничка Марии Бутиной в Facebook.

«Долг перед адвокатами растет в арифметической прогрессии, на сегодняшний день превысил 50 миллионов рублей — никакой помощи и поддержки больше не получали», — сказал Валерий Бутин.

Известно, что российский фонд мира перечислил адвокатам Бутиной 1 миллион рублей.

Напомним, Марию Бутину задержали в 2018 году. Она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ. Девушка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение, отмечает агентство.

Прокуратура просит для Бутиной 1,5 года тюрьмы. 26 апреля суд должен огласить приговор.

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