Прокуратура США просит для Бутиной 1,5 года тюрьмы

В документах суда говорится, что «Гособвинитель с уважением рекомендует приговорить Бутину к сроку лишения свободы 18 месяцев и выражает надежду, что суд исполнит запрошенные судебные рекомендации».

Прокуроры отметили, что действия Марии Бутиной были частью более широкой схемы России по сбору информации и установлению отношений и каналов связи, добавляет РБК.

Посещающий ее в тюрьме православный священник Виктор Потапов заявил, что Бутина надеется увидеть свою семью до окончания празднования Пасхи (до 4 мая).

«Она хочет вернуться домой как можно скорее. Мария надеется, что вернётся домой в пасхальную Светлую пятницу (3 мая), но она боится, что следствие может потребовать больше времени», — сказал Потапов.

Ранее сообщалось, что защита и обвинение в США предлагают депортировать российскую гражданку Марию Бутину в день приговора, который назначен на 26 апреля.

По прогнозу адвоката Роберта Дрисколла, при благоприятном развитии событий Мария Бутина сможет вернуться домой либо в конце апреля, либо в начале мая.

Напомним, Бутину задержали в 2018 году, она признала себя виновной в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство. Россиянка пошла на сделку со следствием и отказалась от проведения судебного процесса. Если бы она не признала себя виновной, ей грозило многолетнее тюремное заключение.

Мария Бутина окончила АлтГУ в Барнауле, по образованию политолог.