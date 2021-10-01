1 октября
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Жизнь

Растрескавшийся детсад на Алтае оказался не аварийным: готовятся к капремонту, глава района встретился с людьми

Глава Бийского района Денис Артемов встретился с жителями села Верх-Катунское, которые накануне пожаловались на детсад с трещинами в стенах и вываливающимися кирпичами.

Детский сад разваливается в селе Верх-Катунское. Алтайский край.
Детский сад разваливается в селе Верх-Катунское. Алтайский край.
biysk.22.

Ранее жители села заявили, что детский сад приняли к сезону несмотря на расползающиеся трещины и разрушенные стены, а местные власти не реагируют на жалобы.

«А если случится самое страшное — трагедия — и не дай бог погибнут дети, то что тогда будут говорить?» — возмутились родители дошколят.

Замглавы Бийского района по социальным вопросам Людмила Щербакова сообщила altapress.ru, что 1 октября Артемов встретился с представителями родительского комитета Верх-Катунского детского сада.

«Обсудили все острые вопросы. Администрация района не менее родителей заинтересована в обновлении детского сада», — отметила Щербакова.

Власти Бийского района подчеркнули, что уже провели обследование здание, которое исключило аварийность сооружения, однако подтвердило необходимость ремонта.

«На сегодняшний день проведено инструментальное обследование здания. Заключение специализированной организации свидетельствует об отсутствии аварийности, но предполагает необходимость капитального ремонта», — отметили в администрации района.

Проектно-сметную документацию на капремонт заказали — все необходимое должны подготовить к 25 октября.

Щербакова также подчеркнула, что в настоящее время дети в садик не ходят «в связи с проведением ремонтных работ, направленных на сохранение здания».

«Они начаты 26 сентября и будут окончены 7 октября», — отметили в администрации района.

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