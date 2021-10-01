«А если дети погибнут?»: детсад на Алтае от трещин и разрушений не спасают даже пластилин со скотчем

Местные жители отмечают, что детсад в аварийном состоянии — по стенам идут трещины, кирпичи ломаются и вываливаются, а задняя стена обрушилась и сейчас ее экстренно заделывают.

При этом, что на самом деле удивительно, в помещении находятся маленькие дети.

«Мы, родители воспитанников детского сада села Верх-Катунское Бийского района, просим дать огласку нашей проблеме», — обратились жители села к власти.

По словам сельчан, администрация Бийского района бездействует, а различные комиссии разводят руками и говорят, что здание «еще простоит».

«В смысле простоит?! Это дети, а если случится самое страшное — трагедия — и не дай бог погибнут дети, то что тогда будут говорить чиновники?» — с негодованием интересуются родители дошколят.

Они также подчеркнули, что компетентные органы в 2021 году приняли детский сад, как готовый к сезону, и почему-то не заметили расползающиеся трещины и разрушенные стены.

«Почему одни закрывают глаза, другие разводят руками? Руководитель комитета по образованию и делам молодежи администрации Бийского района вообще не отвечает на звонки. Я звонила на протяжении нескольких дней по 30 звонков в день и ни ответа, ни привета!» — заявила жительница села.

Стоит отметить, что в регионе имеются села, где дошкольные учреждения, напротив, находятся в идеальном состоянии. Например, в Целинном открыли детсад с «маленькими лифтами» за 170 млн рублей.