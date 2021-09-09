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Жизнь

«Растущий организм?». Могут ли Москву объединить с Московской областью

«Во всякой системе есть свои плюсы и минусы. Но если нет совсем очевидных минусов, то лучше эту систему не тревожить», — цитирует «Комсомольская правда» мэра Москвы Сергея Собянина. Он высказался против объединения российской столицы с Московской областью.

Красная площадь.
Красная площадь.
СС0
1 Почему Москву вряд ли объединят с областью официально?

По словам Собянина, государственное управление в столице уже четко систематизировали. У Москвы достаточно задач для реализации.

Глава города считает, что объединение приведет к сложностям и ослабит контроль за многими сферами.

Москва. «Москва-Сити»
Москва. «Москва-Сити»
СС0
2 В каких отраслях можно интегрировать столицу с Московской областью?

Сергей Собянин уверен, что точки соприкосновения можно найти в инфраструктурах — к примеру, водоснабжении. Дело в том, что очистные сооружения одновременно работают на весь округ.

Общая у Москвы с Московской областью и газификация.

Электрички, вокзал.
Электрички, вокзал.
altapress.ru

Главный вопрос интеграции — транспортная система, отметил мэр. Столичные власти решают проблему маятниковой миграции — когда миллионы людей из Подмосковья с утра едут в Москву, а вечером возвращаются. Чтобы устранить «неполадки» с трафиком, строят развязки, магистрали, ЦКАД, железные дороги. А на Площади трех вокзалов обещают возвести четвертый.

3 Собираются ли в Москве снижать число мигрантов?

Собянин отметил, что приезжих хулиганов, которые усиливают преступность в регионах, нужно высылать из России, наказывать, запрещать им въезд.

Москва.
Москва.
mos.ru

А вот за добропорядочными мигрантами следует оставить право на труд.

«Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок», — цитирует «Комсомолка» столичного главу.

Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь.

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