«Растущий организм?». Могут ли Москву объединить с Московской областью

По словам Собянина, государственное управление в столице уже четко систематизировали. У Москвы достаточно задач для реализации.
Глава города считает, что объединение приведет к сложностям и ослабит контроль за многими сферами.
Сергей Собянин уверен, что точки соприкосновения можно найти в инфраструктурах — к примеру, водоснабжении. Дело в том, что очистные сооружения одновременно работают на весь округ.
Общая у Москвы с Московской областью и газификация.
Главный вопрос интеграции — транспортная система, отметил мэр. Столичные власти решают проблему маятниковой миграции — когда миллионы людей из Подмосковья с утра едут в Москву, а вечером возвращаются. Чтобы устранить «неполадки» с трафиком, строят развязки, магистрали, ЦКАД, железные дороги. А на Площади трех вокзалов обещают возвести четвертый.
Собянин отметил, что приезжих хулиганов, которые усиливают преступность в регионах, нужно высылать из России, наказывать, запрещать им въезд.
А вот за добропорядочными мигрантами следует оставить право на труд.
«Пожалуйста, приезжайте, работайте, но не надо нарушать общественный порядок», — цитирует «Комсомолка» столичного главу.
Напомним, в августе министр обороны Сергей Шойгу предложил перенести российскую столицу в Сибирь.