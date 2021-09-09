«Растущий организм?». Могут ли Москву объединить с Московской областью

2 В каких отраслях можно интегрировать столицу с Московской областью?

Сергей Собянин уверен, что точки соприкосновения можно найти в инфраструктурах — к примеру, водоснабжении. Дело в том, что очистные сооружения одновременно работают на весь округ.

Общая у Москвы с Московской областью и газификация.

Электрички , вокзал. altapress.ru

Главный вопрос интеграции — транспортная система, отметил мэр. Столичные власти решают проблему маятниковой миграции — когда миллионы людей из Подмосковья с утра едут в Москву, а вечером возвращаются. Чтобы устранить «неполадки» с трафиком, строят развязки, магистрали, ЦКАД, железные дороги. А на Площади трех вокзалов обещают возвести четвертый.