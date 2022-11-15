15 ноября
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Жизнь

Равняйсь. Смирно. Празднуй! Всероссийский день призывника: история и традиции

Всероссийский день призывника отмечают 15 ноября. В этот день чествуют тех, кто отправляется на срочную службу в армию. Altapress.ru рассказывает историю и традиции праздника.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Когда появился праздник?

День призывника учредил первый российский президент Борис Ельцин в 1992 году.

Тогда же он прописал его главную задачу — повысить престиж и значимость воинской службы и поднять уровень военно-патриотического воспитания молодежи.

Как отмечают День призывника?

Праздник проходит в разгар осеннего призыва. В связи с проведением частичной мобилизации осенний призыв 2022 года начался на месяц позже — не с 1 октября, а с 1 ноября.

В День призывника военкоматы устраивают экскурсию для школьников. На них сотрудники военкомата рассказывают о том, как проходит срочная служба и как к ней подготовиться.

В школах и университетах проводят патриотические лекции и открытые уроки, устраивают встречи со специалистами.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Как появилась призывная служба в России?

Первую призывную кампанию провел Петр I — до этого на службу отправлялись только дворяне. В армию уходили мужчины от от 20 до 35 лет — служба была пожизненной.

Срок службы значительно уменьшила племянница Петра I Анна Иоанновна — с пожизненной службы до 10 лет. Однако и призвать теперь могли уже с 15 лет.

После каждый правитель вводил собственные изменения в порядок призыва на службу. Так Александр II сначала освободил от военной обязанности дворян, купцов и духовенства. Но затем отменил эту реформу.

Более привычный порядок призыва установили в СССР, когда рекруты служили два года — за исключением военно-воздушных сил и морского флота (от 3 до 5 лет).

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

Кого призывают на военную службу?

Призыву подлежат здоровые мужчины от 18 до 27 лет. Повестку им вручают прямо в руки. После получения повестки, призывник обязан явиться в военкомат в течение двух недель.

Призывник также может пойти служить по контракту или отправиться на альтернативную службу.

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