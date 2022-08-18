Здравствуй, небо в облаках. Как подготовиться к осеннему призыву и кому положена отсрочка

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Отсрочка по учебе

Студенты университета и колледжа получают отсрочку на период обучения. Она сохраняется даже во время академического отпуска, если он не превышает один год. При отчислении отсрочка аннулируется.

Важно знать: отсрочка по учебе дается один раз. Если выпускник колледжа решит продолжить обучение в университете, то армии уже не избежит. То же самое касается и получения второго высшего.

Однако отсрочку можно продлить, если поступить в магистратуру и аспирантуру.