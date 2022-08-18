18 августа
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Жизнь

Здравствуй, небо в облаках. Как подготовиться к осеннему призыву и кому положена отсрочка

Приемная кампания в вузы близится к завершению. А призывная кампания еще впереди. Осенний призыв стартует 1 октября. Рассказываем об актуальных правилах призыва и получения отсрочки в нашем материале.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
1
Как призывают в 2022 году?

Указ об осеннем призыве подпишут и опубликуют через полтора месяца. Пока же условия призыва не изменились. Призыву подлежат здоровые мужчины от 18 до 27 лет. Повестку им вручают прямо в руки.

После получения повестки, призывник обязан явиться в военкомат в течение двух недель.

2
Отсрочка по учебе

Студенты университета и колледжа получают отсрочку на период обучения. Она сохраняется даже во время академического отпуска, если он не превышает один год. При отчислении отсрочка аннулируется.

Важно знать: отсрочка по учебе дается один раз. Если выпускник колледжа решит продолжить обучение в университете, то армии уже не избежит. То же самое касается и получения второго высшего.

Однако отсрочку можно продлить, если поступить в магистратуру и аспирантуру.

3
Отсрочка по болезни

В документе «Расписание болезней» перечислены все заболевания, делающие человека непригодным к службе в армии. Начиная от болезни кожи и новообразований и заканчивая болезнями уха и глаза.

Если у призывника имеется заболевание, делающее его непригодным, он должен предоставить соответствующие справки в призывную комиссию.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru
4
Отсрочка при наличии детей

Мужчина может получить отсрочку, если у него к моменту призыва есть двое детей. Или один ребенок и беременная вторым жена (тогда срок должен быть не менее 22 недель).

В армию не призывают отцов-одиночек или отцов детей инвалидов младше трех лет. А также опекуна или попечителя несовершеннолетних родных братьев и сестер при условии, что больше о них некому заботиться.

5
Отсрочка для специалистов IT-сферы

В 2022 году айтишники могут получить отсрочку от срочной службы в армии. Для этого специалист должен иметь профессиональное образование из определенного перечня, утвержденного правительством. А также работать не менее 11 месяцев за последний год на полную ставку в аккредитованной компании. Или устроиться недавно, но сразу после окончания обучения.

Заявку об отсрочке сотрудника подает компания.

Солдаты. Армия. Почетный караул
Солдаты. Армия. Почетный караул
СС0
6
Альтернативная служба

Альтернативная служба длится дольше — от 18 до 21 месяца. На нее могут рассчитывать представители малочисленных народов России, а также те, чьи вера и убеждения не позволяют брать в руки оружие.

Согласно закону об альтернативной гражданской службе, призывник к должен доказать свое право на альтернативную службу могут с помощью документов и свидетелей.

7
А можно просто не прийти?

Нельзя. За уклонение от службы призывнику грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Уклонением считается неявка в назначенный срок после получения повестки.

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