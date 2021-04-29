В России ужесточат правила воинского учета

В РФ ужесточат правила воинского учета — призывники должны будут сами прийти в военкомат для регистрации, сообщает « Российская газета ».

Нормы предлагается прописать в законопроекте, который готовится ко второму чтению в Госдуме.

Соответствующие поправки планируется внести в КоАП.

Изменения затронут не только призывников, но и тех, кто находится в запасе. Граждане должны ставить военкомат в известность о важных событиях — свадьбе, разводе, переездах и карьерном росте, объяснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Штраф за несообщение составляет от 500 до 3000 рублей.

«Подобная забывчивость является административным правонарушением, так как военкомат должен иметь актуальные данные на каждого военнообязанного», — пояснил Груздев.

В сентябре 2019 глава министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что обязательный призыв в Вооруженные силы России могут отменить.

Ранее Путин подписал указ о призыве на военные сборы солдат и офицеров запаса. Правительству и региональным властям указом поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников, для прохождения военных сборов и с проведением сборов.