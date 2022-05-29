29 мая
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Жизнь

Слепому инвалиду-колясочнику прислали повестку в российскую армию

В Набережных Челнах 28-летний инвалид с рождения разбирается с военкоматом, решившим призвать его в армию, пишут «Челнинские Известия».

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Мужчина рассказал изданию, что он очень удивился, когда ему пришла повестка.

«С рождения я инвалид первой группы: незрячий, страдаю ДЦП и передвигаюсь на коляске. Все необходимые документы в военкомат были переданы, когда я еще жил в детском доме. Но на днях пришла повестка на прохождение медкомиссии, а потом стали поступать звонки. Сейчас я считаюсь уклонистом, и мне надо ехать в следственный отдел. При этом неожиданно выяснилось, что папка с моим личным делом пропала, а когда ее нашли, она была пуста — все документы и медицинское заключение пропали. Как такое могло произойти?» — недоумевает молодой человек.

Он подчеркнул, что ему сейчас помогают сотрудники местного отделения общества слепых, уже состоялась встреча с представителем военкомата.

По словам инвалида, ему пообещали во всем разобраться и выдать военный билет.

Ранее в Екатеринбурге неходячего с рождения инвалида решили поставить на воинский учет.

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