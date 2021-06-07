Усталую гигантскую крысу оптправят на пенсию после службы в армии

Гигантская африканская крыса по кличке Магава, уйдет на заслуженную пенсию после службы по обнаружению противопехотных мин в Камбодже, сообщает Le Huffington Post.

«Он начинает немного уставать», — сказал Майкл Хейман, ответственный за программу разминирования в Камбодже из бельгийской неправительственной организации Apopo.

Магава помог расчистить около 225 000 квадратных метров земли, что эквивалентно 42 футбольным полям. Грызуна тренировали в течение года в его родной стране Танзании.

На заслуженной пенсии Магава сможет смаковать свои любимые блюда, бананы и арахис как ему заблагорассудится.

Факт

Всего крупный грызун обнаружил 71 мину и 38 неразорвавшихся боеприпасов. При своем росте в два фута Магава может прочесать эквивалент теннисного корта за 30 минут — задача, на которую человеку, оснащенному металлоискателем, потребовалось бы до четырех дней.

Награда

В сентябре 2020 года Магава был награжден золотой медалью Британской ассоциации по уходу за животными, которая ежегодно награждает животное за его храбрость, пишет bfm.ru.

Магава был первой крысой, получившей эту награду, считающуюся эквивалентом Георгиевского креста — высшей награды для гражданских лиц.

«Полигон»

Между тем, жители Рубцовска показали многометровую свалку с воронами, идеальную для размножения крыс.