7 июня
ВСЕ Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Усталую гигантскую крысу оптправят на пенсию после службы в армии

Гигантская африканская крыса по кличке Магава, уйдет на заслуженную пенсию после службы по обнаружению противопехотных мин в Камбодже, сообщает Le Huffington Post.

Крыса.
Крыса.
Открытые источники в интернете.

«Он начинает немного уставать», — сказал Майкл Хейман, ответственный за программу разминирования в Камбодже из бельгийской неправительственной организации Apopo.

Магава помог расчистить около 225 000 квадратных метров земли, что эквивалентно 42 футбольным полям. Грызуна тренировали в течение года в его родной стране Танзании.

На заслуженной пенсии Магава сможет смаковать свои любимые блюда, бананы и арахис как ему заблагорассудится.

Факт

Всего крупный грызун обнаружил 71 мину и 38 неразорвавшихся боеприпасов. При своем росте в два фута Магава может прочесать эквивалент теннисного корта за 30 минут — задача, на которую человеку, оснащенному металлоискателем, потребовалось бы до четырех дней.

Награда

В сентябре 2020 года Магава был награжден золотой медалью Британской ассоциации по уходу за животными, которая ежегодно награждает животное за его храбрость, пишет bfm.ru.

Магава был первой крысой, получившей эту награду, считающуюся эквивалентом Георгиевского креста — высшей награды для гражданских лиц.

«Полигон»

Между тем, жители Рубцовска показали многометровую свалку с воронами, идеальную для размножения крыс.

«Управляющая компания ссылается на то, что нет талонов на полигон. Говорят, что горадминистрация в курсе дел. И до каких пор эта куча мусора будет расти? Злачное место для размножения крыс, а за забором — детская площадка», — рассказала местная жительница.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость