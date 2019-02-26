В Екатеринбурге неходячего с рождения инвалида решили поставить на воинский учет

16-летнего подростка-инвалида из Екатеринбурга, с рождения прикованного к кровати из-за ДЦП, пригласили в военный комиссариат для постановки на воинский учет.

25 февраля на имя Александра пришло письмо с пометкой «военная корреспонденция».

«В соответствии с Федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ вы обязаны 24.02.2019 к 08:15 явиться в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга … для первоначальной постановки на воинский учет», — говорится в письме.

«Это просто верх цинизма! Ребенок с рождения не ходит, а его вызывают в военкомат! Где они только берут данные?» — цитирует мать подростка 66.ру.

Мальчик родился 16 августа 2002 года. Документы, подтверждающие статус ребенка-инвалида, медкомиссия выдала, когда мальчику был еще год. Последняя справка оформлена в 2009 году, срок инвалидности установлен до 2020 года.

Также мама пояснила, что прописала сына в квартире по другому адресу, но теперь боится наказания за уклонение от службы.

В военкомате пока не прокомментировали ситуацию, пишет ura.ru.

Как разъяснили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), повести о необходимости встать на учет рассылают всем юношам, достигшим возраста 17 лет. «В военкоматах просто нет медицинских данных, нет какой-то единой базы с медучреждениями», — сказали в пресс-службе ЦВО.