В Екатеринбурге неходячего с рождения инвалида решили поставить на воинский учет

25 февраля на имя Александра пришло письмо с пометкой «военная корреспонденция».
«В соответствии с Федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ вы обязаны
24.02.2019к 08:15 явиться в военный комиссариат Верх-Исетского и Железнодорожного районов города Екатеринбурга … для первоначальной постановки на воинский учет», — говорится в письме.
«Это просто верх цинизма! Ребенок с рождения не ходит, а его вызывают в военкомат! Где они только берут данные?» — цитирует мать подростка 66.ру.
Мальчик родился 16 августа 2002 года. Документы, подтверждающие статус ребенка-инвалида, медкомиссия выдала, когда мальчику был еще год. Последняя справка оформлена в 2009 году, срок инвалидности установлен до 2020 года.
Также мама пояснила, что прописала сына в квартире по другому адресу, но теперь боится наказания за уклонение от службы.
В военкомате пока не прокомментировали ситуацию, пишет ura.ru.
Как разъяснили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), повести о необходимости встать на учет рассылают всем юношам, достигшим возраста 17 лет. «В военкоматах просто нет медицинских данных, нет какой-то единой базы с медучреждениями», — сказали в пресс-службе ЦВО.