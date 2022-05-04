В Сибири наркокурьера задержали за провокацию с тортом «Наполеон» против российской армии

В Омске задержали наркокурьера, готовившего провокацию против Вооруженных сил РФ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Наркокурьер получил задачу снять ролик, в котором он с украинским тортом «Наполеон» будет задавать прохожим провокационные вопросы о спецоперации.

«Куратор поручил снять видео, в котором будут заданы вопросы: „Нравится ли вам продукция Roshen?“, „Давно ли вы пользуетесь данной продукцией?“ и „Как вы относитесь к военной операции, проводимой на территории Украины?“» — рассказал источник.

Сибиряку предложили за ролик 50 тыс. рублей, после чего он привлек к съемке двух товарищей.

«Задержанный предполагал, что видео возможно будет использоваться спецслужбами Украины в интересах дискредитации России, однако из корыстных побуждений согласился», — подчеркнул источник.

Готовое видео омичи отправили куратору, но тот ответил, что они не получат денег и больше на связь не выходил.

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