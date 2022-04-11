В алтайском военкомате рассказали, отправят ли новобранцев в горячую точку

1 апреля в России стартовала весенняя призывная кампания. Около 2,5 тыс. новобранцев из Алтайского края отправятся в ряды российской армии, передают « Вести Алтай ».

Первая отправка призывников пройдет в конце мая. В горячие точки новобранцы направляться не будут, подчеркнули в военкомате.

Военный комиссар края Марат Усманов заявил, что призыв с проведением специальной операции на Украине никак не связан.

«Ежегодно призываем ребят весной и осенью. Ничего не поменялось и в этом году. Призыв осуществляется в плановые сроки. Задание в этом году на призыв меньше, чем в прошлые годы», — отметил он.

Призывников протестируют на коронавирус. Помещения продезинфицировали, сотрудников обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Как и в прошлые годы, призыв продлится до середины июля. Призыву подлежат граждане России в возрасте от 18 до 27 лет.

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в ходе военной операции, которую РФ проводит на Украине.