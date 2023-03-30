30 марта
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Жизнь

Раз кошка, два кошка. Власти Новосибирска ввели ограничение количество питомцев в квартире

Власти Новосибирска утвердили нормы содержания в квартирах и коттеджах домашних питомцев. Среди них есть ограничение на количество домашних питомцев на квадрат жилплощади. Постановление опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.

Кошка с хозяйкой.
Кошка с хозяйкой.
Фото: freepik.

Согласно закону, на 12 кв. м площади можно держать не более одной крупной (выше 50 см в холке) или средней (от 30 до 50 см в холке) собаки. Если собака маленькой породы — не более трех.

Что касается кошек, то в квартире можно завести трех мурлык.

Если питомцы живут на улице, то на 50 кв. м земельного участка может держать не более одной крупной или средней собаки, либо трех мелких.

Запрещено держать кошек и собак в помещениях общего пользования (коммуналках), включая чердаки, подвалы, общие балконы и лестницы.

Домашняя кошка.
Домашняя кошка.
unsplash.com

Сотрудники altapress.ru подсчитали, сколько бы они могли разместить кошек у себя в квартирах, если бы жили в Новосибирске:

  • Юлия Дильман, СЕО-специалист — 12 кошек;
  • Кристина Тарасова, выпускающий редактор — 12 кошек;
  • Екатерина Копытова, редактор новостей — 15 кошек;
  • Лариса Васильева, редактор новостей — 14 кошек;
  • Екатерина Карзова, корреспондент — 10 кошек;
  • Жанна Редько, СММ-менеджер — 15 кошек;
  • Анна Недобиткова, корреспондент — 15 кошек.

Ранее корреспонденты altapress.ru выяснили, какие кошки обитают на улицах Барнаула весной. А еще мы показывали, какие кошки живут у нас дома. Вот они:

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