Раз кошка, два кошка. Власти Новосибирска ввели ограничение количество питомцев в квартире

Согласно закону, на 12 кв. м площади можно держать не более одной крупной (выше 50 см в холке) или средней (от 30 до 50 см в холке) собаки. Если собака маленькой породы — не более трех.
Что касается кошек, то в квартире можно завести трех мурлык.
Если питомцы живут на улице, то на 50 кв. м земельного участка может держать не более одной крупной или средней собаки, либо трех мелких.
Запрещено держать кошек и собак в помещениях общего пользования (коммуналках), включая чердаки, подвалы, общие балконы и лестницы.
Сотрудники altapress.ru подсчитали, сколько бы они могли разместить кошек у себя в квартирах, если бы жили в Новосибирске:
- Юлия Дильман, СЕО-специалист — 12 кошек;
- Кристина Тарасова, выпускающий редактор — 12 кошек;
- Екатерина Копытова, редактор новостей — 15 кошек;
- Лариса Васильева, редактор новостей — 14 кошек;
- Екатерина Карзова, корреспондент — 10 кошек;
- Жанна Редько, СММ-менеджер — 15 кошек;
- Анна Недобиткова, корреспондент — 15 кошек.
Ранее корреспонденты altapress.ru выяснили, какие кошки обитают на улицах Барнаула весной. А еще мы показывали, какие кошки живут у нас дома. Вот они: