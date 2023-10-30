Раз сварщик, два сварщик, а надо сто. В Алтайском крае стали чаще идти на заводы, но рабочих все еще не хватает

На дефицит специалистов в регионе не пожаловались только ленивые промышленники. Санкции в этом играют двоякую роль: с одной стороны, дают возможность расширить производство. С другой – под новые масштабы приходится искать квалифицированных сотрудников, а с этим уже возникают проблемы. Какие профессии востребованы на рынке больше всего, кто оказался в недостатке и как учебно-производственными кластерами собираются залатать кадровые дыры.

Ожидаемо удивительная статистика

На экспертном столе, который прошел в ИД «Алтапресс» в конце сентября, промышленники поделились, с одной стороны, ожидаемой, а с другой – удивительной статистикой.

Так, в последние полтора года жители Алтайского края стали чаще выбирать работу на заводе. Причина, конечно, кроется в спецоперации. Особенный ажиотаж был после объявления частичной мобилизации – многие рассчитывали на бронь.

Количество занятых в обрабатывающих производствах, которые составляют 86% в структуре промышленности региона, в 2023 году увеличилось на 1,7 тыс. человек.

Сварщик. Дефицитная профессия. Pixabay.com

Самые популярные

Среди тех, кто только ищет работу, сервис по подбору кадров HeadHunter определил десятку самых часто встречающихся на рынке специалистов на сентябрь 2023 года.

В области промышленности список возглавили сервисный инженер и инженер-механик. Их доля из всех активных резюме составила 11%.

Дальше по популярности идут следующие профессии:

машинист (10%);

технолог (8%);

начальник производства (8%);

оператор производственной линии (8%);

начальник смены, мастер участка (8%);

электромонтажник (7%);

сварщик (6%);

слесарь, сантехник (6%);

инженер-энергетик и инженер-электрик (6%).

Ремонт. Сварка. Михаил Хаустов

Спрос превышает предложение

Запросы работодателей не слишком отличаются от предложений кандидатов. Так, на производстве больше всего нужны слесари и сантехники (13% из всех вакансий), машинист (12%), сварщик (10%), оператор производственной линии (10%).

А еще электромонтажник (9%), инженер-конструктор, инженер-проектировщик (6%), сервисный инженер, инженер-механик (6%), токарь, фрезеровщик, шлифовщик (5%), технолог (5%), начальник смены, мастер участка (4%).

Однако разница в цифрах все равно есть. В половине направлений открытых вакансий больше, чем профессионалов, которые ищут работу. Очевидно, спрос превышает предложение.

При этом стало появляться больше вакансий по работе с зарубежными партнерами - поставщиками и покупателями.

Например, ведущий менеджер отдела ВЭД с навыками китайского. Ориентированность на китайских партнеров более чем объяснима в условиях санкций.

Завод "Алтайгеомаш". Анна Зайкова

Начали бить тревогу задолго «до»

Казалось бы, с учетом хлынувшего на заводы потока рабочей силы и последних данных о приросте числа сотрудников кадровый голод должен был сойти на нет. Но наращивание темпов импортозамещения не позволило уменьшить разрыв в общей статистике. Даже притом, что некоторые производства в силу экспортной направленности вынуждены были значительно сократить штат.

Впрочем, бить тревогу из-за нехватки квалифицированных кадров промышленники Алтайского края начали еще до СВО.

О критическом положении как раз в феврале 2022 года говорил министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка. На тот момент недостача кадров составляла около 1,3 тыс. человек.

"Барнаульский пивоваренный завод". Олег Богданов

Почти все — дефицитные

И ситуация не улучшилась. До сих пор большинство самых востребованных в производстве специалистов относятся к дефицитным. Доходит до того, что на некоторые вакансии не набирается и одного резюме.

Например, на каждое незанятое место токаря, фрезеровщика и шлифовщика приходится 0,8 соискателей. Сантехников и слесарей – 0,9.

Кроме того, в список относительно дефицитных попали:

электромонтажник — 1,2 резюме на вакансию,

разнорабочий — 1,3,

сварщик — 1,5,

оператор производственной линии — 1,5,

машинист — 1,6,

оператор станков с ЧПУ — 1,8,

монтажник — 1,9,

прораб, мастер — 2,1,

технолог — 3.

К числу дефицитных также отнесли профессии инженера-конструктора, инженера-проектировщика, сервисного инженера, инженера-механика, начальника смены и мастера участка.

Единственная специальность, которая перешагнула эту грань и оказалась конкурентоспособной - начальник производства. Здесь на одну вакансию приходится 7 резюме, что лишь находится в границах нормы.

На молочном мини-заводе "Красногорье". Олег Богданов

Разнящиеся зарплаты

Что касается денег, средние зарплатные ожидания рабочих к сентябрю составляли 64 155 рублей. Это та сумма, которую специалисты хотели бы получать.

Работодатели в среднем предлагают примерно столько же. Самый широкий разброс зарплат — в тяжелом машиностроении: от 49,5 до 143,5 тыс. рублей.

В металлургии и металлообработке зарплаты варьируются от 46 до 92 тыс. рублей. В отрасли нефти и газа — от 39 до 115 тыс. рублей.

Специалистам, занимающимся промышленным оборудованием, станками и комплектующими, готовы платить от 46 до 92 тыс. рублей.

В химическом производстве и работе с удобрениями — от 46 до 69 тыс. рублей.

В энергетике, как оказалось, получают меньше всего — от 40 до 63 тыс. рублей.

Но это только по данным hh.ru. Минпромэнерго констатирует, что средняя заработная плата в крае составляет 47,6 тыс. рублей. Онлайн-платформа анализирует актуальные предложения на рынке, а министерство — отчеты работодателей.

Рабочие на "Алтайском моторном заводе". Анна Зайкова

Почему Алтайский край страдает

Хотя суммы кажутся немаленькими, считается, что Алтайский край страдает от дефицита кадров именно из-за низкой оплаты труда.

Но это не единственная причина, по которой далеко не все спешат переучиваться и идти на заводы или даже работать по профессии. По мнению соискателей, дело еще и в несоизмеримых зарплате и условиях.

Самым большим недостатком работники Алтайского края считают низкий уровень охраны труда и риски для здоровья сотрудников (33%). Больше всего это беспокоит представителей сферы производства и рабочих (по 34%).

Вторая часто встречающаяся проблема — изношенная инфраструктура и старое оборудование (28%). Среди недовольных больше всего представителей отрасли добычи сырья (41%) и производственников (40%).

На третьем месте по частоте упоминаний — отсутствие на работе необходимого оборудования (24%). Опять же чаще всего это подмечали специалисты по добыче сырья (30%).

Также среди недостатков выделяли неоплачиваемые переработки и непрестижность профессии.

Производство. Дмитрий Лямзин

Проблема молодых кадров

На соискателей моложе 30 лет в сфере производства приходится 25% активных резюме в регионе. При этом среди вакансий промышленных компаний лишь 23% рассматривают кандидатов без опыта работы.

Самим молодым соискателям кажется, что работа на производстве имеет низкий статус. Ну а бизнесу не хватает именно квалифицированных специалистов с профильным образованием.

Сейчас в регионе активно решают обе эти проблемы. Продолжается создание учебно-производственных кластеров по федеральной программе «Профессионалитет» - коллаборации между организациями среднего профессионального образования и производственными предприятиями.

Учреждения готовят кадры непосредственно под работодателей, которые также становятся партнерами.

От промышленников требуется вложение средств в оснащение мастерских техникумов и колледжей. При этом оборудование закупается именно такое, на каком выпускники будут работать, когда их возьмут в штат предприятия.

Здесь же стоит обозначить главное условие проекта: трудоустройство не менее 85% выпускников по программам, которые выбрал работодатель.

Швея. СС0

Лишь бы шли

Первый кластер в сфере легкой промышленности появился в Алтайской академии гостеприимства в 2022 году. Партнером стало швейное предприятие «БТК групп», которое к тому времени столкнулось с катастрофической кадровой проблемой. А между тем это крупнейшее производство спецодежды в России, в том числе по гособоронзаказу.

В прошлом году в ААГ набрали более 100 студентов, которые начали осваивать профессию «Оператор швейного оборудования». В этом году таких ребят 75.

Вслед за академией гостеприимства в этом году в «Профессионалитет» вступили еще четыре образовательных учреждения, два из которых выпускают будущих промышленников.

Так, до конца 2023-го сформируют машиностроительный кластер на базе Алтайского политехнического техникума.

"Барнаултрансмаш". Анна Зайкова

Ключевым работодателем стал приборостроительный завод «Ротор». В 2022 году там сокрушались, что уже исчерпали все ресурсы для поиска работников.

Основой проблемой стала доля соискателей, имеющих профильное или хотя бы «околопрофильное» образование. Она, по словам начальника отдела кадров Юлии Угаровой, сильно сократилась за последние пять лет – больше чем на 40%.

Заводу посоветовали брать работников даже с нулевыми компетенциями - лишь бы шли. Приходилось взращивать специалистов прямо на месте, но это не всегда давало плоды.

Собираются поддержать техникум и еще два промышленных гиганта: завод прецизионных изделий и «Барнаултрансмаш».

Пока в программу набрали 100 человек, 75 из них на базе 9 классов. Уже готовят токарей на станках с ЧПУ, наладчиков станков и оборудования механообработки, а также специалистов по направлению «Технология машиностроения».

Алтайский транспортный техникум. Altapress.ru.

325 студентов по программе

Транспортный кластер представит Алтайский транспортный техникум. У него несколько партнеров: «Ал Авто Сервис», автоцентр «КамАЗ», Барнаульское ДСУ №4, ИП Багинский Д.Н., «Алт Авто» «Вианор». Якорным же партнером стал завод «Сибэнергомаш».

В техникуме рассказали, что набор по программе составил 225 человек только на базе барнаульского учреждения. Еще 100 студентов поступили в сетевые образовательные организации по краю.

План приема составил в основном 50 человек на каждую специальность, хотя были направления по 25 и 75. По словам замдиректора по учебно-методической работе Елены Лебедевой, самой популярной оказалась профессия мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей (ранее - автомеханика).

Конкуренцию ему составило направление «Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов». Это две топовые специальности, на которые был высокий конкурс.

Помимо этого, в программу «Профессионалитет» вошли «Организация перевозок и управление на транспорте» (логисты), «Машинист крана», «Машинист дорожных и строительных машин» и «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки).

На создание машиностроительного и транспортного кластеров выделено 200 млн рублей из федерального бюджета, 10 млн - из краевого, образовательные организации и партнеры вложили еще 29,2 млн рублей.