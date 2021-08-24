«Раз в три года». Как россиян будут информировать о пенсионных накоплениях

Указ устанавливает, как передавать сведения о пенсионных накоплениях (учтенных в специальной части счета) застрахованным лицам.
В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, разъяснены права на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.
Согласно документу, сведения смогут получать женщины от 40 и мужчины от 45 лет, не получающие страховую пенсию по инвалидности и пенсионные выплаты по старости — в том числе досрочные.
Передача сведений будет осуществляться раз в 3 года, начиная с указанного возраста.
Способов информирования несколько:
- В территориальном органе Пенсионного фонда (очно и через запрос);
- По почте.
Также в работе с гражданами задействуют портал Госуслуг.
Документ о порядке информирования начнет действовать в 2022 году.
Напомним, недавно в России предложили вернуть прежний пенсионный возраст.