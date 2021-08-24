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Жизнь

«Раз в три года». Как россиян будут информировать о пенсионных накоплениях

В Минтруде утвердили порядок информирования россиян о пенсионных накоплениях. Соответствующий указ подписал глава ведомства Антон Котяков.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
1 Что регулирует подписанный документ?

Указ устанавливает, как передавать сведения о пенсионных накоплениях (учтенных в специальной части счета) застрахованным лицам.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, разъяснены права на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0
2 Кого будут информировать?

Согласно документу, сведения смогут получать женщины от 40 и мужчины от 45 лет, не получающие страховую пенсию по инвалидности и пенсионные выплаты по старости — в том числе досрочные.

3 Как будут информировать?

Передача сведений будет осуществляться раз в 3 года, начиная с указанного возраста.

Почта. Письма.
Почта. Письма.
Михаил Хаустов

Способов информирования несколько:

  • В территориальном органе Пенсионного фонда (очно и через запрос);
  • По почте.

Также в работе с гражданами задействуют портал Госуслуг.

4 Когда приказ вступит в силу?

Документ о порядке информирования начнет действовать в 2022 году.

Напомним, недавно в России предложили вернуть прежний пенсионный возраст.

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