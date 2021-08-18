Пополнить казну налогами. Когда в России могут вернуть пенсионный возраст

Правки в пенсионном законодательстве вступили в силу с 1 января 2019 года. По ним, пенсионный возраст поэтапно повысили до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
При этом для многодетных матерей предусмотрели возможность досрочного выхода на пенсию. С сохранением всех льгот.
Новый законопроект внесли на рассмотрение депутаты от КПРФ. Документ опубликовали 17 августа в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — цитируют «Известия» авторов изменений.
В пояснительной записке коммунисты предлагают начать реализацию проекта с 1 января 2022 года. Расходы по реализации инициативы на практике оценивают примерно в 604,5 млрд рублей.
При этом депутаты считают, что вместо повышения пенсионного возраста в России нужно было развивать механизмы финансового обеспечивания пенсионной системы. К примеру, пополнять ее за счет налогов.