Пополнить казну налогами. Когда в России могут вернуть пенсионный возраст

1 Повышение пенсионного возраста

Правки в пенсионном законодательстве вступили в силу с 1 января 2019 года. По ним, пенсионный возраст поэтапно повысили до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

При этом для многодетных матерей предусмотрели возможность досрочного выхода на пенсию. С сохранением всех льгот.