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Экономика

Пополнить казну налогами. Когда в России могут вернуть пенсионный возраст

Проект о возвращении прежнего пенсионного возраста внесли в Государственную Думу. Рассказываем, кому принадлежит инициатива и ждать ли изменений.

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com
1 Повышение пенсионного возраста

Правки в пенсионном законодательстве вступили в силу с 1 января 2019 года. По ним, пенсионный возраст поэтапно повысили до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

При этом для многодетных матерей предусмотрели возможность досрочного выхода на пенсию. С сохранением всех льгот.

Пенсионерка. Стильная бабушка.
Пенсионерка. Стильная бабушка.
соцсети.
2 Кто предложил вернуть пенсионный возраст

Новый законопроект внесли на рассмотрение депутаты от КПРФ. Документ опубликовали 17 августа в электронной базе данных нижней палаты парламента.

3 Подробности инициативы

«Законопроект направлен на возвращение возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости, 60 и 55 лет (соответственно мужчинам и женщинам)», — цитируют «Известия» авторов изменений.

Пожилая женщина, пенсия, ключи.
Пожилая женщина, пенсия, ключи.
СС0
4 Сколько стоит возвращение пенсионного возраста

В пояснительной записке коммунисты предлагают начать реализацию проекта с 1 января 2022 года. Расходы по реализации инициативы на практике оценивают примерно в 604,5 млрд рублей.

При этом депутаты считают, что вместо повышения пенсионного возраста в России нужно было развивать механизмы финансового обеспечивания пенсионной системы. К примеру, пополнять ее за счет налогов.

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