Карьера с 9 лет и солидная зарплата. Как подростки пополняли семейный бюджет в алтайском Павловске 18 века

Отъезд подростков на Змеевской рудник всегда назначали в апреле, чтобы в мае уже выдавать зарплату. Если родители и управляющий заводом "давали добро", то мальчик мог работать там даже с 9 лет. В архивах найдено 10 случаев отправки детей из Павловска в Змеиногорск на разбор руд. Но чаще там работали дети из ближних сел.