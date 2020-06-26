Разбудить зверя. Тест: кто вы из обитателей барнаульского зоопарка?

Тест.
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За помощь в подготовке теста благодарим Андрея Соловьева, менеджера по организации развлечений и культурного досуга зоопарка «Лесная сказка».
Капризы, ссоры и, конечно, любовь — у питомцев барнаульского зоопарка все почти как у нас. Только вот своей животной натуры они не скрывают. Предлагаем и вам прислушаться к своим инстинктам! Пройдите тест и узнайте, на кого из обитателей «Лесной сказки» вы похожи больше всего.
За помощь в подготовке теста благодарим Андрея Соловьева, менеджера по организации развлечений и культурного досуга зоопарка «Лесная сказка».
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