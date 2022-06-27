Раздражительность и бунт. Какое будущее ждет всех с 27 июня по 3 июля

Неделя раздражительности и бунта. До среды лучше не запускать новых проектов. А вот с четверга можно планировать и двигаться вперед, избегая рисков.
Неделя может быть максимально напряженной
Следите за тем, как мотивируете детей и на что? Не передавите. Вам нужно вовремя снимать напряжение и для расслабления принимать водные процедуры.
Отправляйтесь на фотосессию
Создайте прекрасный образ, украшайте тело, оздоровляйте его. Займитесь курсами ораторского мастерства и здоровым питанием. Поддержите, успокойте партнера.
Максимально реализуйте себя
Покажите себя с наилучшей стороны. Налаживайте связи, контакты, наводите мосты. У вас найдутся правильные слова. Только не измотайте себя. Отдых по расписанию.
Изучайте…
иностранные языки, психологию, астрологию. Вам не будет равных. Внимательно общайтесь с женщинами. На работе не конфликтуйте.
Делитесь связями
Вы как никогда готовы оказать поддержку и покровительство близким. Не жалейте доброго слова. Подтверждайте свою квалификацию. На партнера не давите.
Над вашей головой зажжется лампочка
У вас появится много новых идей на работе. Не злоупотребляйте властью — от этого только потеряете. Денег у партнера не просите пока.
Не нужно бороться с партнером
Переключитесь на его здоровье. Займитесь своей репродуктивной системой. Поездки заграницу будут иными: не такими, какими вы их ожидаете.
Задумайтесь о здоровье
Сосредоточьтесь на самочувствии детей и своем здоровье. Лучшим лекарством для вас сейчас будет поддержка партнера и коллег по работе.
Не торопитесь инвестировать
Не спорьте с партнером. На неделе вам сложно будет услышать хороший совет. Уделите внимание домашним питомцам. Проверьте их здоровье.
Продолжайте обогащаться
Не перетрудитесь переездом или ремонтом жилья. Сходите на свидание. Не спорьте с родственниками партнера.
Отложите решение денежных вопросов
Не стоит решать денежные дела с братьями или сестрами на этой неделе. Не давайте им в долг. Выслушайте совет партнера. Побалуйте себя косметологическими процедурами.
Займитесь украшением дома
Не переживайте из-за трат. Не грубите, иначе это выльется в серьезный конфликт.
Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.