27 июня
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Жизнь

Раздражительность и бунт. Какое будущее ждет всех с 27 июня по 3 июля

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 27 июня по 3 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной, барнаульского астропсихолога.

ОАП 4.
ОАП 4.
altapress.ru.

Неделя раздражительности и бунта. До среды лучше не запускать новых проектов. А вот с четверга можно планировать и двигаться вперед, избегая рисков.

АП 1.
АП 1.

Неделя может быть максимально напряженной

Следите за тем, как мотивируете детей и на что? Не передавите. Вам нужно вовремя снимать напряжение и для расслабления принимать водные процедуры.

АП 2.
АП 2.

Отправляйтесь на фотосессию

Создайте прекрасный образ, украшайте тело, оздоровляйте его. Займитесь курсами ораторского мастерства и здоровым питанием. Поддержите, успокойте партнера.

АП 3.
АП 3.

Максимально реализуйте себя

Покажите себя с наилучшей стороны. Налаживайте связи, контакты, наводите мосты. У вас найдутся правильные слова. Только не измотайте себя. Отдых по расписанию.

АП 4.
АП 4.

Изучайте…

иностранные языки, психологию, астрологию. Вам не будет равных. Внимательно общайтесь с женщинами. На работе не конфликтуйте.

АП 5.
АП 5.

Делитесь связями

Вы как никогда готовы оказать поддержку и покровительство близким. Не жалейте доброго слова. Подтверждайте свою квалификацию. На партнера не давите.

АП 6.
АП 6.

Над вашей головой зажжется лампочка

У вас появится много новых идей на работе. Не злоупотребляйте властью — от этого только потеряете. Денег у партнера не просите пока.

АП 7.
АП 7.

Не нужно бороться с партнером

Переключитесь на его здоровье. Займитесь своей репродуктивной системой. Поездки заграницу будут иными: не такими, какими вы их ожидаете.

АП 8.
АП 8.

Задумайтесь о здоровье

Сосредоточьтесь на самочувствии детей и своем здоровье. Лучшим лекарством для вас сейчас будет поддержка партнера и коллег по работе.

АП 9.
АП 9.

Не торопитесь инвестировать

Не спорьте с партнером. На неделе вам сложно будет услышать хороший совет. Уделите внимание домашним питомцам. Проверьте их здоровье.

АП 10.
АП 10.

Продолжайте обогащаться

Не перетрудитесь переездом или ремонтом жилья. Сходите на свидание. Не спорьте с родственниками партнера.

АП 11.
АП 11.

Отложите решение денежных вопросов

Не стоит решать денежные дела с братьями или сестрами на этой неделе. Не давайте им в долг. Выслушайте совет партнера. Побалуйте себя косметологическими процедурами.

АП 12.
АП 12.

Займитесь украшением дома

Не переживайте из-за трат. Не грубите, иначе это выльется в серьезный конфликт.

Светлана Черемисина — практикующий астропсихолог, специалист по Васту и работе с метафорическими картами, арт-терапевт и аромапрактик.

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