Раздражительность и бунт. Какое будущее ждет всех с 27 июня по 3 июля

Altapress.ru представляет предсказание на неделю с 27 июня по 3 июля. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Светланы Черемисиной , барнаульского астропсихолога.

Неделя раздражительности и бунта. До среды лучше не запускать новых проектов. А вот с четверга можно планировать и двигаться вперед, избегая рисков.

АП 1. Неделя может быть максимально напряженной Следите за тем, как мотивируете детей и на что? Не передавите. Вам нужно вовремя снимать напряжение и для расслабления принимать водные процедуры.

АП 2. Отправляйтесь на фотосессию Создайте прекрасный образ, украшайте тело, оздоровляйте его. Займитесь курсами ораторского мастерства и здоровым питанием. Поддержите, успокойте партнера.

АП 3. Максимально реализуйте себя Покажите себя с наилучшей стороны. Налаживайте связи, контакты, наводите мосты. У вас найдутся правильные слова. Только не измотайте себя. Отдых по расписанию.

АП 4. Изучайте… иностранные языки, психологию, астрологию. Вам не будет равных. Внимательно общайтесь с женщинами. На работе не конфликтуйте.

АП 5. Делитесь связями Вы как никогда готовы оказать поддержку и покровительство близким. Не жалейте доброго слова. Подтверждайте свою квалификацию. На партнера не давите.

АП 6. Над вашей головой зажжется лампочка У вас появится много новых идей на работе. Не злоупотребляйте властью — от этого только потеряете. Денег у партнера не просите пока.

АП 7. Не нужно бороться с партнером Переключитесь на его здоровье. Займитесь своей репродуктивной системой. Поездки заграницу будут иными: не такими, какими вы их ожидаете.

АП 8. Задумайтесь о здоровье Сосредоточьтесь на самочувствии детей и своем здоровье. Лучшим лекарством для вас сейчас будет поддержка партнера и коллег по работе.

АП 9. Не торопитесь инвестировать Не спорьте с партнером. На неделе вам сложно будет услышать хороший совет. Уделите внимание домашним питомцам. Проверьте их здоровье.

АП 10. Продолжайте обогащаться Не перетрудитесь переездом или ремонтом жилья. Сходите на свидание. Не спорьте с родственниками партнера.

АП 11. Отложите решение денежных вопросов Не стоит решать денежные дела с братьями или сестрами на этой неделе. Не давайте им в долг. Выслушайте совет партнера. Побалуйте себя косметологическими процедурами.

АП 12. Займитесь украшением дома Не переживайте из-за трат. Не грубите, иначе это выльется в серьезный конфликт.