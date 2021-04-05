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Жизнь

Разгневанный глухарь напал на жужжащий в тихом сибирском лесу снегоход с туристами

В Красноярском крае глухарь напал на туристов, которые катались на снегоходах по природному парку, сообщает «Проспект Мира».

Глухарь напал на туристов. Красноярский край.
Глухарь напал на туристов. Красноярский край.
кадр из видео.

Глухарь выследил и напал на туристов в природном парке «Ергаки», расположенном на юге региона.

Лесная птица распушила хвост, вытянула шею и, издавая непонятные людям звуки, бегала за туристами вокруг снегохода.

«Сейчас он тебя загоняет. Ты ему либо стопочки налей, либо колбаски дай. Все, мы поехали, поехали…» — пытаются туристы успокоить глухаря.


Как отмечает издание, глухарь не первый раз нападает на туристов. Накануне схватил человека за палец и ударил крыльями по голове.

В Instagram природного парка опубликовали видео, на котором отдыхающий пытается на четвереньках оттеснить лесного пернатого.

«Сейчас бахнет. Ниже голову опусти, он крыльями сейчас ударит… во, красавец», — развлекаются туристы.

Ранее в Шерегеше сноубордист подрался с глухарем и проиграл — проехал мимо птицы, окатив ее волной снега, и пернатый такого оскорбления не выдержал.

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