Разлученные в детстве близнецы нашлись спустя почти 40 лет в Заринске

В Алтайском крае сестры-близняшки нашли друг друга спустя 37 лет после того, как их удочерили разные семьи. Это удалось благодаря газете «Наш город Заринск», куда одна из сестер написала письмо.

Родная мать оставила дочерей в роддоме Шемонаихи Восточно-Казахстанской области в 1982 году, а потом Елену и Марину удочерили новые родители. Елена стала жить в Змеиногорске, а Марина — в Заринске.

Письмо в редакцию написала Елена, которая предполагала, что ее сестра может проживать в Заринске. По ее словам, куда бы она не обращалась, везде ссылались на тайну усыновления, не помогли и заявки в программу «Жди меня».

Как отмечает издание, сестер разделяло всего 500 км, но найтись удалось только сейчас, благодаря читателям, которые узнали женщину в Заринске.

Женщины еще не встречались лично, но уже поговорили по телефону, пишет заринская газета.

Оказалось, что в конце 90-х годов сестры учились в одном университете на разных факультетах. Марину преподаватели часто называли другим именем, а Елене говорили, что есть девушка, похожая на нее, добавляет «АП».

Напомним, мама сиамских близнецов из Алтайского края Елена Ячменева побывала в Москве на программе Андрея Малахова, где своей историей заставила студию рыдать.