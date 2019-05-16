Разлученные в детстве близнецы нашлись спустя почти 40 лет в Заринске

Родная мать оставила дочерей в роддоме Шемонаихи Восточно-Казахстанской области в 1982 году, а потом Елену и Марину удочерили новые родители. Елена стала жить в Змеиногорске, а Марина — в Заринске.
Письмо в редакцию написала Елена, которая предполагала, что ее сестра может проживать в Заринске. По ее словам, куда бы она не обращалась, везде ссылались на тайну усыновления, не помогли и заявки в программу «Жди меня».
Как отмечает издание, сестер разделяло всего 500 км, но найтись удалось только сейчас, благодаря читателям, которые узнали женщину в Заринске.
Женщины еще не встречались лично, но уже поговорили по телефону, пишет заринская газета.
Оказалось, что в конце 90-х годов сестры учились в одном университете на разных факультетах. Марину преподаватели часто называли другим именем, а Елене говорили, что есть девушка, похожая на нее, добавляет «АП».
Напомним, мама сиамских близнецов из Алтайского края Елена Ячменева побывала в Москве на программе Андрея Малахова, где своей историей заставила студию рыдать.