Разрешать продлевать майские праздники хотят губернаторам

Продлевать майские праздники предлагается за счет новогодних каникул.
Решение о вводе новых выходных дней планируется принимать по итогам референдумов, указывает Газета.Ru.
Ранее стало известно, как проведет Путин майские праздники.
По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин планирует рабочие мероприятия на начало мая.
С середины недели — рабочие планы, пишет Lenta.ru. В общем, все майские праздники глава государства будет трудиться.
Напомним, что 7 мая состоится инаугурация Владимира Путина.
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