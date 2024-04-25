Стало известно, как проведет Путин майские праздники

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин планирует рабочие мероприятия на начало мая, сообщает ТАСС.

С середины недели — рабочие планы, пишет Lenta.ru. В общем, все майские праздники глава государства будет трудиться.

Напомним, что 7 мая состоится инаугурация Владимира Путина.

Накануне церемонии все приехавшие на мероприятие пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус.

Не исключено, что на следующий день после инаугурации, 8 мая, Дума рассмотрит кандидатуру премьер-министра.

Церемония

Новоизбранный президент должен в торжественной форме принести присягу, текст которой зафиксирован в Конституции. При проведении инаугурации используются символы президентской власти: как штандарт и знак президента РФ, а также специальный экземпляр Конституции.

С 2004 года церемония проходит в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

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