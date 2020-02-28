Разрушило дом губернатора, чуть не смыло завод: как Алтайский край страдал от наводнений с XVIII века

В 2020 году синоптики прогнозируют на Алтае аномальный паводок . За свою историю край и Барнаул часто страдали от наводнений. Первое задокументированное случилось в Барнауле еще весной 1793 года. Самые серьезные наводнения в Алтайском крае — в материале altapress.ru.

1793 год

На Алтае резко сменилась погода. На смену морозам пришли оттепели и проливные дожди. На Оби еще стоял лед, а тогда вода в Барнаулке начала стремительно подниматься. Заводской пруд переполнился: вода хлынула на улицы города.

С большим трудом удалось отстоять плотину и спасти от разрушения сереброплавильный завод. Серьезно пострадала библиотека, где хранилась первоначальная история Барнаула.

Урон от наводнения составил 26300 рублей. Для сравнения — дом губернатора оценили в 157 рублей.

Паводок в 2006 году. Олег Богданов

1928

После снежной зимы и быстрого таяния снега вода в реках края быстро поднялась до уровня в 6,5 метров. Затопило Старый базар, лесопильный завод, Демидовскую площадь, Бобровский затон, Большие и малые Песьяны, поселок Ильича.

Потребовалась помощь милиции, чтоб насильственно эвакуировать жителей из зон подтопления.

Первоначально ущерб городу оценили в 400 тысяч рублей, но потом согласились на 200 тысяч. Для сравнения, средняя заработная плата в этот момент составляла 67 рублей.

Паводок на Алтае 2018. Вода в с. Солонешное ( Солонешенский район) Александр Александрович , Barnaul 22

1937

Зима 1936−1937 выдалась снежной. Это обещало хороший урожай. Но весна оказалась длинной и холодной, за ней последовала оттепель с проливными дождями. Река вскрылась в первых числах мая и вода резко начала прибывать. Она достигла исторического максимума — 7 м 63 см.

В 2004 году паводок в Затоне. Олег Богданов

1969

Из-за наложения двух паводковых вод уровень воды в Оби достиг отметки в 7 м 37 см.

Ущерб от паводка составил 130 млн рублей. Для сравнения, средняя зарплата тогда составляла 115 рублей.

Из-за стихии пострадала Чемальская ГЭС.

Паводок. Олег Богданов

2014

Уровень воды повысился до отметки 6 м 98 см у Речного вокзала, 7 м 45 см — в районе Затона, сообщает maps. moi-barnaul.ru. Ущерб краю составил 5 млрд рублей.

Анна Карпова