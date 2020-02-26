Такой аномалии не было 25 лет. Что ждать Алтайскому краю от первой волны паводка

По предварительному прогнозу на март, увеличение снегозапасов продолжится из-за атлантического циклона, который затронет южные регионы Сибири.
Так, в первые дни марта (2−3 числа) на юг Западной Сибири пробьется южный циклон с осадками. Он может спровоцировать паводочную волну.
Решающим фактором, который повлияет на формирование первой волны будет фактическая погода.
По словам Люцигера, в Республике Алтая и Алтайском крае большие снегозапасы и проточность, следовательно, водный уровень будет высоким.
Ситуацию синоптик охарактеризовал как аномальную.
«В регионе за 25 лет ничего подобного не было», — резюмировал он.
Как уже писал altapress.ru, в Алтайском крае из 69 муниципальных образований в зоне риска могут оказаться 46 и 202 населенных пункта.
В зону возможного подтопления попадают около 15 тысяч домов, более 42 тысяч человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры, 30 мостов.