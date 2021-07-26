Развивать туризм в Барнауле будет молодой управленец, который анализировал налоги

Напомним, прежний начальник отдела по развитию туризма Татьяна Сибиркина уволилась в начале июня.

Распоряжение о назначении Барышникова на освободившуюся должность подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.

«Александр Барышников родился 02.06.1991 в Барнауле. В 2013 году окончил Алтайский государственный университет по специальности „Государственное и муниципальное управление“», — рассказали в мэрии.

Трудовую деятельность управленец начал в 2013 году — в комитете по финансам, налоговой и кредитной политике.

Работал специалистом первой категории, ведущим специалистом, главным специалистом отдела сводного планирования и анализа муниципальных финансов комитета по финансам, налоговой и кредитной политике.

С июня 2021 года трудился главным специалистом отдела по развитию туризма, исполнял обязанности заведующего отделом.

Ранее в Барнауле озеленитель со стажем стал экономическим вице-мэром.