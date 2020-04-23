Реанимацию сибирской больницы закрыли после смерти от коронавируса пациента с ожогами

Ожоговую реанимацию Красноярской краевой больницы закрыли на карантин из-за пациента с коронавирусом, пишет « Проспект Мира ».

Примечательно, что мужчину госпитализировали с ожогами, но потом у него развилась пневмония, а перед смертью врачи диагностировали коронавирус. Пациент скончался в минувшие сутки.

«Реанимацию закрыли на карантин. Сотрудников изолировали на две недели в профилактории — на работу их будет возить специальный автобус», — рассказали в больнице.

При этом само ожоговое отделение продолжает работать в штатном режиме. Тяжелых пациентов будут отправлять в гнойно-септическую реанимацию.

По последним данным, в Красноярском крае зарегистрировано 392 случая инфицирования, 28 человек выздоровели, пять — умерли.

Напомним, ранее также в Кузбассе пациенту только после смерти установили диагноз — коронавирус. После этого в срочном порядке закрыли три больницы и храм, где его отпевали.