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Жизнь

Ребенку выплатили 100 тыс. рублей после падения с кровати в Сибири

В Новосибирской области мальчику выплатили большую компенсацию за травму после падения с кровати в санатории, сообщает региональная прокуратура.

Санкт-Петербург, мальчик на улице, 1994 г.
Санкт-Петербург, мальчик на улице, 1994 г.
fishki.net

Инцидент произошел в 2018 году в «Санаторном оздоровительном центре круглогодичного действия „Березка“». Мальчик упал со второго яруса кровати.

«Несчастный случай в детском лагере и результаты прокурорской проверки послужили основанием для предъявления прокуратурой иска к мэрии Новосибирска и муниципальному учреждению», — рассказали в ведомстве.

За травму, полученную во время отдыха, прокуратура попросила выплатить компенсацию в размере 200 тыс. рублей.

Суд решил «срезать сумму» в два раза и частично удовлетворил иск прокуратуры — ребенку выплатили 100 тыс. рублей.

Ранее в Барнауле спор с одноклассниками довел мальчика до перелома ноги и руки.

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