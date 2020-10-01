Ребенку выплатили 100 тыс. рублей после падения с кровати в Сибири

Инцидент произошел в 2018 году в «Санаторном оздоровительном центре круглогодичного действия „Березка“». Мальчик упал со второго яруса кровати.
«Несчастный случай в детском лагере и результаты прокурорской проверки послужили основанием для предъявления прокуратурой иска к мэрии Новосибирска и муниципальному учреждению», — рассказали в ведомстве.
За травму, полученную во время отдыха, прокуратура попросила выплатить компенсацию в размере 200 тыс. рублей.
Суд решил «срезать сумму» в два раза и частично удовлетворил иск прокуратуры — ребенку выплатили 100 тыс. рублей.
Ранее в Барнауле спор с одноклассниками довел мальчика до перелома ноги и руки.