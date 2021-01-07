Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 января -19°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Ребенок с поражением всех органов после COVID-19 попал в российскую больницу

В Кирове десятилетнюю девочку госпитализировали с поражением всех органов после заражения коронавирусом, сообщает РИА «Новости».

Врач, коронавирус.
Врач, коронавирус.
zdravalt.ru

Главврач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова рассказала, что девочка перенесла коронавирус без симптомов.

Однако после в организме ребенка запустилось постковидное формирование иммунного ответа — развился эндокардит, плевропневмония, перикард.

«У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия», — пояснила Муратова.

Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спасти ее удалось благодаря слаженной работе целой команды врачей.

Муратова подчеркнула, что этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.

Ранее в Пензе спасли пациента со 100-процентным поражением легких.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость