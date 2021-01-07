Ребенок с поражением всех органов после COVID-19 попал в российскую больницу

Главврач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова рассказала, что девочка перенесла коронавирус без симптомов.
Однако после в организме ребенка запустилось постковидное формирование иммунного ответа — развился эндокардит, плевропневмония, перикард.
«У ребенка была какая-то генетическая особенность, а коронавирус стал пусковым механизмом в плане развития этого неблагополучия», — пояснила Муратова.
Девочку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Спасти ее удалось благодаря слаженной работе целой команды врачей.
Муратова подчеркнула, что этот случай стал одним из самых сложных в клинической практике за 2020 год.
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