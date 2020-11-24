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Жизнь

Изверги заставили ребятишек мыть унитазы в суровом сибирском детском садике

В Томске проверяют «непедагогические методы воспитания» в детском саду, где воспитанникам выдали половые тряпки, сообщает региональная прокуратура.

В детском саду.
В детском саду.
Анна Зайкова

Ранее в местных соцсетях написали, что сотрудница детсада № 39 заставляла детей мыть полы и туалеты — так наказывала детей за плохое поведение.

«Проверить информацию о принудительном привлечении воспитанников одного из детских садов к мытью полов и уборке санитарных узлов учреждения», — поручила региональная прокуратура.

Теперь городским прокурорам придется выяснить, как в дошкольном учреждении исполняют законодательство об образовании, а также соблюдение прав детей и обязанности воспитателей.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — пообещали в ведомстве.

Унитаз с инсталляцией.
Унитаз с инсталляцией.
из открытых источников в интернете

Как уточняет «Tomsk.ru», об инциденте сообщила мама одного из малышей. По ее словам, воспитательница перед родителями не стала отрицать свои методы воспитания и сразу извинилась.

«Администрация детского сада пытается тихо решить вопрос, но родители настаивают на увольнении данного работника», — рассказала женщина.

Департамент дошкольного образования администрации Томска также проверил «трудовую повинность», однако пока официально не комментирует.

Ранее в Новосибирске уволили медсестру, таскавшую ребенка за волосы в детской туберкулезной больнице.

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