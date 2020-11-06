Таскавшую ребенка за волосы медсестру отстранили от работы в туберкулезной больнице

В Новосибирске медсестру клинической туберкулезной больницы отстранили от работы после появления в соцсетях видео, на котором она берет ребенка за волосы и кидает на кровать, сообщает РИА «Новости» .

Ранее в Instagram паблика «Очевидец Новосибирск» опубликовали запись со ссылкой на местную жительницу, которая стала невольным свидетелем общения медсестры и ребенка.

«Лежу я на обследовании со своими детьми. За стенкой находятся дети, которые лежат одни — либо просто без родителей, либо из детского дома. Я проснулась от шума, время было 7 утра, и решила узнать, что там произошло. И увидела, что бежит девочка и медсестра ловит ребенка за волосы и бьет по лицу. Я поначалу подумала, что может я ошиблась. Решила поставить камеру. Стала просматривать и вот что на видео — та же медсестра берет ребенка за волосы и швыряет в кровать, ну это ужасно», — рассказала сибирячка.

После этого, по ее словам, она начала снимать в открытую и тогда другая медсестра заявила, что вызовет полицию, если она еще раз увидит камеру.

Женщина также отметила, что в больнице не стали даже ее слушать, а в новосибирском СК пообещали разобраться, но «мне кажется, что навряд ли, даже не спросили, в какой больнице я лежу».

В итоге видео оказалось в соцсетях. И тогда моментально все заработало — буквально в течение нескольких часов.

В областном минздраве сообщили, что работницу отстранили. Для разбирательства создали совместную комиссию ведомства и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области.

«Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении», — рассказали в минздраве.

В региональном СК также доложили о начале проверки «видео о жестоком обращении с детьми в туберкулезной больнице». Предположительно, такое рукоприкладство носит систематический характер.

Ранее три пьяные российские туристки избили тапками медсестру в Турции, после чего их выгнали из отеля.